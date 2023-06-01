tuki. の新曲「SOS」が配信リリースされた。

「SOS」は、tuki.が今年2月に日本武道館で開催したライブ＜NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞で初披露された新曲。パフォーマンスを見たファンの心を一瞬で鷲掴みにした作品だ。軽やかなギターサウンドと人々を魅了するtuki.の歌声がマッチし、愛を求め孤独な日々への不安や期待から溢れる「叫び」と「希望」を歌詞に込めたアッパーチューンとなっている。

また、YouTubeでは「SOS」の世界観を再現したオフィシャルリリックビデオも同時公開となった。

6月24日には「SOS」のパフォーマンスも含む日本武道館公演を収めたtuki.初のライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』が発売予定。こちらもあわせてチェックを。

■「SOS」

2026年6月22日 配信スタート

https://lnk.to/tuki_SOS_

◾️＜秋の修学旅⾏〜天体観測〜＞ 2026

10/11（日）東京・SGCホール有明

10/12（月・祝）東京・SGCホール有明

11/3（火・祝）宮城・仙台サンプラザホール

11/22（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

11/26（木）大阪・フェスティバルホール

12/2（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館

◾️ライブBlu-ray・DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』

2026年6月24日（水）リリース

予約：https://tuki.lnk.to/NIPPONBUDOKAN_PKG 完全生産限定盤 通常盤 【完全生産限定盤（BD+CD+GOODS）】￥12,650（税込）

【通常盤 A（Blu-ray）】￥7,700（税込）

【通常盤 B（DVD】】￥7,150（税込） ▼収録内容 ※全形態共通

01.一輪花

02.地獄恋文

03.アイモライモ

04.純恋愛のインゴット

05.星街の駅で

06.サクラキミワタシ

07.孤独の鯨

08.コトノハ

09.シーソー

10.騙シ愛

11.ストレンジャーズ

12.マルボロ

13.ひゅるりらぱっぱ

14.零-zero-

15.SOS

16.ギルティ

17.最低界隈

18.人生讃歌

19.晩餐歌

20.愛の賞味期限

21.月面着陸計画 ▼特典

副音声・字幕「tuki.×usagi ゆるゆるウォッチパーティ」 ▼CD収録内容※完全生産限定盤のみ

【tuki. 15 - Live Edition】

01.晩餐歌 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

02.月面着陸計画 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

03.純恋愛のインゴット [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

04.アイモライモ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

05.マルボロ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

06.星街の駅で [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

07.シーソー [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

08.サクラキミワタシ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

09.ひゅるりらぱっぱ [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

10.地獄恋文 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

11.孤独の鯨 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

12.一輪花 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜]

13.愛の賞味期限 [Live at NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜] ▼GOODS ※完全生産限定盤のみ

・tuki. at NIPPON BUDOKANアクリルスタンド

・’雨女tuki.’ステッカー ▼店舗別予約特典

Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着

楽天ブックス ・・・ クリアポーチ

セブンネットショッピング ・・・ サコッシュ

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ A4クリアファイル

tuki.応援店 ・・・ オリジナルステッカー

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。

※対象商品1枚購入につき1つ特典をお渡しいたします。