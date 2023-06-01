【一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-】 6月22日17時より オンライン販売開始 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を6月22日17時よりオンライン販売を開始する。価格は1回850円。

本商品は、「北斗の拳」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、「ケンシロウ」と「レイ」が美麗な彩色と細かいディテールで立体化されている。

C賞は、ケンシロウの奥義・技を数多く収録した「北斗神拳マグカップ」で、D賞は、北斗四兄弟をメタリック塗装にて胸像化した「乱世闘神胸像-北斗四兄弟-」となっている。

その他に、世紀末の乱世を生き延びる強者たちの技名をデザインした「世紀末タオル」、「強敵クリアファイル＆ステッカー」、「ACLLECT 北斗の拳 世紀末の章」がラインナップしている。

ラストワン賞は、「ラオウ MASTERLISE」で約27cmのフィギュアとなっており、無骨な筋肉が表現されている。

「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：ケンシロウ MASTERLISE

B賞：レイ MASTERLISE

C賞：北斗神拳マグカップ

D賞：乱世闘神胸像-北斗四兄弟-

E賞：世紀末タオル

F賞：強敵クリアファイル＆ステッカー

G賞：ACLLECT 北斗の拳 世紀末の章

ラストワン賞：ラオウ MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：ラオウ MASTERLISE

A賞：ケンシロウ MASTERLISE

B賞：レイ MASTERLISE

C賞：北斗神拳マグカップ

D賞：乱世闘神胸像-北斗四兄弟-

E賞：世紀末タオル

F賞：強敵クリアファイル＆ステッカー

G賞：ACLLECT 北斗の拳 世紀末の章

ラストワン賞：ラオウ MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～9月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)武論尊・原哲夫／コアミックス, 「北斗の拳」製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。