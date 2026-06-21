霧島市隼人町の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。

行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）くん5歳です。

警察や消防によりますと21日午後3時40分ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれいがわの湯」で「5歳の男の子が温泉施設で目を離したらいなくなった、川に落ちた可能性がある」と母親から119番通報がありました。

嶺臣くんは家族と家族湯で入浴していて、先に両親が脱衣所に行きましたが、その後、嶺臣くんの姿が見えなくなったということです。

現場の温泉施設は川沿いにあり、貸し切り型の浴室が複数並ぶ施設で、川側に大きな窓がついている浴室もあります。

警察は、嶺臣くんが浴室の窓から外に出たのではないかとみて、温泉付近の川を中心に付近を捜索しましたが、発見に至っていません。

嶺臣くんら家族は、観光で霧島市を訪れていたということです。

捜索は午後7時で一旦打ち切られ、警察や消防はあす（22日）早朝から捜索を再開することにしています。

嶺臣くんは、身長約120センチのやせ型で、前髪は眉にかかる程度、横側は耳にかかる程度の長さです。衣服は着ておらず全裸で、靴なども身に着けていないということです。

霧島警察署は、電話0995－47－2110で情報提供を呼びかけています。

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