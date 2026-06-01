tuki.武道館ライブで初披露した新曲「SOS」配信リリース！リリックビデオも公開

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tuki.が2026年2月に日本武道館で開催したライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』で初披露された新曲「SOS」が配信リリースされた。

■「SOS」オフィシャルリリックビデオも同時公開！

「SOS」は、軽やかなギターサウンドと人々を魅了するtuki.の歌声がマッチし、愛を求め孤独な日々への不安や期待から溢れる「叫び」と「希望」を歌詞に込めたアッパーチューンとなっている。

また、YouTubeでは「SOS」の世界観を再現したオフィシャルリリックビデオも同時公開された。

6月24日には「SOS」のパフォーマンスも含む日本武道館公演を収めたtuki.初のライブ映像商品『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』が発売される。

■リリース情報

2026.06.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SOS」

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』

■ツアー情報

tuki.「秋の修学旅行～天体観測～」

2026年

10/11(日)東京・SGCホール有明

10/12(月・祝)東京・SGCホール有明

11/03(火・祝)宮城・仙台サンプラザホール

11/22(日)福岡・福岡市民ホール 大ホール

11/26(木)大阪・フェスティバルホール

12/02(水)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館

■関連リンク

tuki. OFFICIAL SITE

https://tuki-official.net/