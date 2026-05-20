山田涼介、まるで絵画の中に閉じ込められたような美しさ！白ドレスシャツ＆レザー手袋で『anan』表紙に登場

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山田涼介が、7月1日に発売される『anan』の表紙に登場する。

■名画級の美しさで、“山田涼介美術館”へ誘う

自身初のソロドームツアー、そして主演ドラマの放送を控える山田涼介。自ら運命を切り拓き、掴み取っていく、山田の姿を思う存分に堪能できるグラビアストーリーが到着した。今回、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロと共に、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアを作り上げた。まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を楽しもう。

今回のフォトセッションでは、特集「恋と運命」をテーマに3つのコンセプトを展開。1つ目は、「運命を掴む男」。ブラックのシアーなシャツとロングベストを纏い、深みのある赤い花を携えた姿は、運命に翻弄されながらも果敢に立ち向かっていく、激情溢れる男そのもの。力強い眼差しで花びらを噛む様に、情熱がほとばしる。

2つ目は「恋に憧れる男」。ブルー地の花柄が眩しいシャツとデニムパンツを着用し、美しい光の中で微笑む姿は、まさに恋するサマーボーイ。思い出の写真を眺めたり、カメラをいじったり…。ピュアで瑞々しい空気を纏わせるのは、さすがのひと言。

ラストは「恋に溺れる男」。レースが施された白のドレスシャツとレザーの手袋を纏い、額縁を重ねた先に佇む姿は、まるで恋に心を奪われ、絵画の中に閉じ込められた美しき男。その一瞬一瞬に恋に落ちる、そんなドラマティックな瞬間が届けられる。

インタビューでは、特集に絡め、「運命的な作品」「エンターテインメントの世界で生きること」について、そしてストレートに「いま占ってほしいこと」も聞いた。自身初のソロドームツアーやアジアツアー、7月5日から放送がスタートする主演ドラマのことなど、運命を切り拓き続ける山田の今に迫るインタビューとなっている。

また、小田切による 3 つのテーマを表現したヘアメイクの解説も掲載。その姿で、言葉で、山田涼介という生き様を感じさせる、ドラマティックな「恋と運命」の世界を堪能しよう。

(C)マガジンハウス

■書籍情報

2026.07.01 ON SALE

『anan』2502号

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『Are You Red.Y?』

■関連リンク

Ryosuke Yamada OFFICIAL SITE

https://ryosukeyamada.com/