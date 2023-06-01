【ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-】 2006年6月22日発売

スクウェア・エニックスより2006年6月22日にプレイステーション 2用ソフトとして発売されたRPG「ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-」（開発：トライエース。以下、「VP2」）が、本日2026年6月22日で発売から20周年という記念すべき節目を迎えた。

北欧神話をベースにした重厚な世界観でカルト的な人気を誇った前作「ヴァルキリープロファイル」から7年。ファンが待ちに待った続編として登場した「VP2」は、前作の「数百年前」の世界であるミッドガルドのディパン公国などを舞台に描かれた。

グラフィックは完全な3Dへと劇的な進化を遂げ、ダンジョン探索における「光子」や「封印石」といった新システム、そして「Advanced Tactical Combination（ATC）バトル」という極めて戦略性の高い戦闘システムにより、当時のPS2というハードの限界を軽々と突破する完成度を誇っていた傑作である。

本稿では、「VP2」の発売20周年を記念し、筆者が当時いかにして本作の底なし沼に沈んでいったのかを振り返っていく。愛してやまないキャラクターたち（特にルーファスとレザード）、頭を抱えながら解いたダンジョンギミック、とてつもない進化を遂げたバトルシステム、そして闘争心を極限まで煽り立ててくれた桜庭統氏の神BGMについて、溢れんばかりの愛と熱量をもって語り尽くしたい。

※画像提供：スクウェア・エニックス（以下同）

育児の合間のミッドガルド。筆者の人生を変えたルーファスとレザードへの愛

少し私事になるが、聞いてほしい。筆者は「VP2」が発売された2006年当時、幼稚園児だった我が子の育児に追われる多忙な主婦であった。そんな日常の中で、わずかにできる「自分だけの時間」にそっとPS2の電源を入れ、ディパンの地へと旅立つのが何よりの息抜きであり、唯一の救いだった。

筆者は生粋のゲーム・アニメ好きとして育ってきたため、声優さんに関しても昔からそこそこに詳しいと自負している。だが、この時期は育児の真っ最中だったこともあり、最新のアニメをほとんど観ることができていなかった「アニメ空白期」であった。

そんな筆者が、本作で運命的な出会いを果たしたのが、弓使いの青年ルーファスである。口が悪くて生意気で、主人公のアリーシャに対しても最初は「お姫様」とからかうような態度をとる彼だが、その実、誰よりも仲間思いであり、とてつもなく重い過去を背負っている。

そして何より、彼について語る上で絶対に外せないのが、CVを担当された中村悠一さんの存在である。ルーファスが発する、少し斜に構えつつも底知れぬ優しさと色気を孕んだ声を聞いた瞬間、私はテレビの前で雷に打たれたような衝撃を受けた。「えっ、誰この声！？ 昔からの声優さんは大体わかるのに、このめちゃくちゃ上手くて魅力的な声の主は一体誰なの！？」と。

慌ててキャスト一覧を調べ、そこで初めて「中村悠一」というお名前を強烈に意識したのである。私にとって「中村悠一」という素晴らしい声優さんとの出会い、その名が脳裏に深く刻み込まれた記念すべき最初の作品が、他でもないこの「VP2」なのだ。

戦闘中のスタイリッシュな弓のモーションと、中村悠一さんの深みのある声が見事にシンクロし、深夜の暗いリビングで静かに、しかし激しく身悶えしたものだ。

ルーファスとディラン、アリーシャ

そして、ルーファスと並んで私のもう一人の最推しとして君臨し続けているのが、天才魔術師レザード・ヴァレスである。筆者は昔からアニメで子安武人氏のファンだったし、前作の「VP」でもレザードに強烈な魅力を感じたのはもちろん、本作のレザードは本当に恐ろしいほどにヤバかった。

前作の時点ですでに特大の狂気を放っていた彼だが、本作でもその狂気とレナスに対する常軌を逸した執着心は健在。表向きは丁寧で理知的な口調を崩さないまま、その内面に渦巻く狂気と神への冒涜的な欲望を隠しきれていない絶妙なバランスは、子安武人さんの神業的な演技があってこそだ。

彼がこの物語にどのような形で関わり、何を成し遂げようとするのか。未プレイの方にはぜひ、ご自身の目でそのスケールの大きさと衝撃を見届けてほしい。

ふたつの魂と同居する仲間たちと、エインフェリアの解放

「VP2」の物語は、前作の主人公であった戦乙女レナスの妹、「シルメリア」（CV：川澄綾子さん）を中心に描かれる。しかし、主神オーディンに反逆したことで人間として転生させられたシルメリアの魂は、ディパン公国の王女「アリーシャ」（CV：矢島晶子さん）の肉体の中で目覚めてしまう。

シルメリア

アリーシャ

気弱で心優しいごく普通の少女であるアリーシャと、神としての気高さと強い意志を持つシルメリア。全く異なる二つの人格が、時に反発し、時に対話し、互いを補い合いながら過酷な運命へ立ち向かう。矢島晶子さんと川澄綾子さんという実力派のおふたりによる、一人二役とも言える掛け合いの演技は本当に見事であった。

さらに、不死者の王ブラムス（CV：乃村健次さん）の魂をその身に宿す大剣使いディランの重厚な頼もしさや、長女である戦乙女アーリィ（CV：田中敦子さん）の冷徹でありながらも妹を想う姿など、魅力的なキャラクターは数え切れない。

また、本作独自のシステムとして見逃せないのが「エインフェリア（死者の魂）」の存在である。本作では、ダンジョン内に落ちている武具からエインフェリアを実体化させ、仲間として共に戦うことができる。そして彼らを一定レベルまで育成すると、なんと人間界へと解放することができるのだ。

解放するとステータスアップの貴重なアイテムがもらえるだけでなく、彼らが各地の街でNPCとして第二の人生を歩んでいる姿を見つけることができる。「生きる者と死せる者が織りなす群像劇」というシリーズのテーマを、システム面からも見事に表現した傑作仕様であった。

エインフェリア

圧倒的な完成度を誇るパズル要素。「光子」と「封印石」によるダンジョン探索

本作を語る上で欠かせないのが、前作から大きくシステムを変えた「ダンジョン探索」の奥深さだ。横スクロールアクションというベースは引き継ぎつつも、本作では新たに「光子」と「封印石」という極めて重要なギミックが導入された。

光子は、前作の晶石に代わるシステムだ。敵やギミックに向かって光の弾を撃つと、対象を一定時間結晶化（凍結）させることができる。凍らせた敵を足場にして高いところへ登るのは序の口であり、真の醍醐味は、凍らせた敵にもう一度光子を当てると、プレイヤーと敵の位置が瞬間的に入れ替わる（転送される）、という仕様にある。

届かない場所にある宝箱を取るため、空を飛んでいる敵を光子で凍らせて空中で位置を入れ替え、さらに別の敵を踏み台にして飛び移る。このアクションパズルとしての完成度が異常なまでに高く、頭をフル回転させて思い通りのルートを開拓できた時の「解けた！」という至高の達成感は、ただのRPGのダンジョン探索の枠を完全に超えていた。

さらに、探索と戦闘の両方に強烈な影響を与えるのが「封印石」のシステムである。ダンジョン内に置かれている「封印石」には、敵のステータスを下げるもの、毒などの状態異常を防ぐもの、逆に被ダメージが倍増するものなど、様々な効果（加護や呪い）が設定されている。これをダンジョン内の台座に置けばそのエリア全体に効果が及び、自分で所持すればパーティ全体に効果が発揮される仕組みだ。

さらに、集めた魔晶石を消費して封印石を復元すれば、ダンジョン外へ持ち出して別のダンジョンで使うこともできる。特定のエリアの敵が硬すぎるなら、台座に「防御力半減」の封印石を置いて敵を弱体化させる。逆に稼ぎを重視したい場合は、経験値が2倍になる代わりに受けるダメージが激増する封印石を自ら背負って戦う。このように、プレイヤー自身の手で、ダンジョンと戦闘のルールをカスタマイズできる、という仕組みが、探索の面白さと戦略性を底なしに深めていた。

ダンジョンの探索の面白さはかなり群を抜いている

劇的な進化。3D空間を駆け抜け、部位破壊の沼に沈むATCバトル

そして筆者が睡眠時間を削ってまで「VP2」にのめり込んだ最大の理由が、前作から圧倒的な進化を遂げた戦闘システム、「Advanced Tactical Combination（ATC）バトル」にある。

前作のバトルは、4人のキャラクターが横一列に並び、ボタンのタイミングを合わせてコンボを繋ぐという2D的なシステムであったが、「VP2」ではそれが完全な3Dフィールドへと拡張された。

プレイヤーはAP（アクションポイント）を消費しながら、リーダーキャラクターを操作してフィールドを自由に駆け回る。敵の視界（攻撃範囲）を表す赤いエリアをダッシュでギリギリで避け、一気に敵の背後や側面へと回り込み、無防備な隙を突いて一斉攻撃を叩き込む、この「位置取り」という戦略要素が加わったことで、バトルはただのボタン連打から、極めて高度な立ち回りを要求されるアクションへと変貌したのだ。

バトルはさすがのトライエース製！

そして、このATCバトルをさらに深い沼へと変えていたのが、「部位破壊」と「リーダーアサルト」のジレンマである。

本作の敵モンスターには、頭、腕、足、尻尾など、複数の「部位」が設定されており、特定の方向から特定の高さの攻撃を当てることで部位を破壊し、強力な武具の作成に必要な「素材アイテム」を入手することができる。一方で、敵のリーダーさえ倒せば、他の雑魚が残っていても即座に戦闘勝利となる「リーダーアサルト」というシステムもある。

つまり、リーダーを速攻で倒して戦闘を早く終わらせるか、それとも危険を冒してでも雑魚の部位破壊を粘って素材を集めるかという、究極の二択が常にプレイヤーに突きつけられるのだ。

筆者は完全に部位破壊の亡者と化していたため、リーダーを誤って倒してしまわないようギリギリのダメージで調整しながら、必死にモンスターの尻尾や角を狙ってコンボを叩き込み続けていた。

「ルーファスの弓で打ち上げて、空中でディランの大剣を当てて……」と、メニュー画面を開いては何時間もコンボの構築に頭を悩ませる。そして、完璧なタイミングで仲間たちの攻撃を連撃へと繋ぎ、決め技ゲージを100まで溜めてトドメの大技を叩き込んだ時の、あの脳髄が痺れるような圧倒的な爽快感は最高だった。

自分の思考と指先が完璧にリンクし、戦場を支配しているという全能感は、他のRPGでは決して味わえない極上の快感だったのである。

トドメといえばこれ！ 「ニーベルン・ヴァレスティ」

桜庭統氏が奏でる、血湧き肉躍るプログレサウンドの極致

「VP2」の魅力を語る上で、絶対に避けて通れない要素。それが桜庭統氏によるBGMである。変拍子を多用したプログレッシブ・ロック調の激しい戦闘曲、いわゆる「桜庭節」の虜になっているゲーマーは数え切れないが、この「VP2」の楽曲群は、そんな桜庭氏の持ち味が文字通り爆発している、最高傑作のオンパレードなのだ。

通常戦闘曲である「A Motion of Finishing Blow」が流れ出した瞬間の、あの全身の血が沸騰するような高揚感をどう表現すればいいだろうか。「これから敵を殲滅するのだ」というプレイヤーの闘争心を、容赦なく煽り立ててくる曲となっており、ダンジョンを探索している時のどこか物悲しくも美しい静寂のBGMから一転、エンカウントと共にこれらの曲が重低音で響き渡る瞬間の落差こそが、「VP」シリーズの醍醐味なのである。

また、ボス戦などで流れる「Never Surrender」や「A Huge Eliminator」の焦燥感など、魂を揺さぶる名曲ばかりが揃っている。巨大な敵と対峙した時の絶望感と、それを乗り越えようとする勇気を同時に奮い立たせてくれるような、重厚でシンフォニックなアレンジには幾度となくしびれた。

桜庭氏の神BGMで、探索もより捗った

20年経っても色褪せない名作。そして続編を待っている

グラフィックの美しさ、キャラクターの深い魅力、中毒性の高すぎるATCバトルと部位破壊、光子を用いたパズルの完成度、魂を震わせる桜庭サウンドと、「ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-」は、当時のプレイステーション2の性能を限界まで引き出し、RPGというジャンルのひとつの到達点を見せつけてくれた、紛れもない大傑作である。

「バトルのシステムが複雑すぎる」「難易度が高い」という声もあったが、それを自ら理解し、自分の手でコンボを構築して敵を蹂躙できるようになった時の「あの至高の達成感」は、決して他のゲームでは代替できない。

残念なことに、本作は2026年現在においても現行の最新ハードへのHDリマスターや移植が行われていない。前作の「ヴァルキリープロファイル -レナス-」はスマートフォンやPS4/PS5向けに移植されているだけに、「VP2」が現行機で遊べないのは、ゲーム業界にとってあまりにも大きな損失であると筆者は本気で思っている。

20周年というこの素晴らしい記念の年に、あの美しきアリーシャとシルメリアの姿を、高解像度のグラフィックでもう一度見たい。最推しであるルーファスのスタイリッシュな弓さばきと、レザードの底知れぬ狂気を、大画面のモニターで再び堪能したい。そして、あの複雑怪奇で底なしの沼だった部位破壊を、時間を忘れてもう一度徹夜でやり込みたいのだ。

スクウェア・エニックス様、そしてトライエース様。「VP2」の現行機へのリマスター版・移植版の発表と、そして何よりシリーズを通して暗躍しながらも、いまだその真意のすべてが語られていない長女アーリィを主人公とした続編が制作される日を、全エインフェリアを代表して、心より、心よりお待ち申し上げております。

(C) SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc.

Character illustration:KOU YOSHINARI/YOU YOSHINARI