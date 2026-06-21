バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第２週第４戦のイタリア戦（２０日、フィリピン・マニラ）は、日本にとって苦しい試合となった。

１９日の試合は主将・石川真佑（エジザジュバシュ）を温存。日本戦前の段階で全敗だったドミニカ共和国から第１セットを順当に取るも、第２セット以降は劣勢を強いられて今大会初黒星を喫した。

この日はパリ五輪女王で世界ランキング１位のイタリアと対戦。第１セットを２１―２５で落とすと、第２セットも２３―２５で奪われる。後がなくなった第３セットも１８―２５で屈し、セットカウント０―３で敗れた。開幕から６連勝を飾ったが、直近２試合はいずれも敗戦。通算成績は６勝２敗となった。

石川はチームトップの１２得点を挙げたものの「自分たちのサーブレシーブのところで対応できなくて崩されてしまった。いい状況をつくることができなかった」と猛省した。第３週（７月８〜１２日）は大阪開催。立て直しに向けて「いい入りができるように、コンディションも含めて１からリセットして大阪ではいいパフォーマンスを見せられるように準備したい」と切り替えを強調した。