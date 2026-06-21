◆米大リーグ ドジャース２―３オリオールズ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。第２子誕生を発表してから初めて臨んだ試合で９回に１６号ソロを放った。今回は１日だけの“父親休暇”で復帰。試合には敗れたが、現時時間で「父の日」前日に２児のパパとして、愛する家族に祝砲を届けた。

「２児のパパ」初戦で大谷が、かっこいい姿を見せた。０―３の９回先頭。右腕キトレッジの９４・２マイル（約１５１・６キロ）シンカーを振り抜いた。今季最速タイの打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度４０度、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）でセンター右に着弾。豪快な出場２試合ぶりの１６号ソロに球団公式Ｘも「Ｓｈｏｈｅｉ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｄａｄ ｐｏｗｅｒ！（父親パワーさく裂！）」と反応。記念すべきアーチとなった。

大谷は１９日（同２０日）の試合を“父親休暇”で欠場。日付が２０日に変わった直後にインスタグラムで第２子が誕生したと報告した。真美子夫人との連名で「無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で記し、水色のおくるみに包まれた赤ちゃんの足などを公開していた。今回は２５年４月に第１子となる長女が生まれた時とは違い、最大３日間チームを離れられる「父親リスト」には入らず、欠場も２試合だったのが、わずか１試合。前回は“パパ初アーチ”まで８試合を要したが、２人目となった今回は初戦でいきなり一発を放った。

ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、大谷の今季１６号はポストシーズンを含めて通算４９本目となる打球速度１１４マイル（約１８３・５キロ）以上の本塁打だった。１９年以降では両リーグ最多で、２位に１１本差をつけて独走。改めて規格外の長打力を証明した。サッカーＷ杯に出場中の日本代表がチュニジア戦で２点目を決めた直後に飛び出した高速弾。メジャー通算３００号は残り４本と目前に迫ってきた。

試合後、本人の取材対応はなかったが、ロバーツ監督は「彼と少しだけ話したよ。まず翔平と真美子にお祝いを伝えた。本人は『体の状態はすごく良いよ』と言っていた」と２人のやりとりを明かした。今回の父親休暇を取る前、大谷は左膝の状態が１００％ではなかったこともあり「休みを取れたことも彼にとって良かったと思う」と指揮官はほほ笑んだ。得意とする６月は打率３割５分２厘、６本塁打と今年も好調。４人と１匹に増えた大谷家を、そしてドジャースを大黒柱として支えていく。（中村 晃大）

◆大谷の第１子誕生後 現地時間の４月１８日、敵地・レンジャーズ戦前に「父親リスト」入り。１９日の同カード前に第１子の長女が誕生したことをインスタグラムで発表。２０日の同カードから復帰。パパ初出場は３打数無安打。復帰２戦目だった２２日、今永（カブス）と対戦した１打席目が、当初は三塁手の失策だったが、３日後の２５日に記録訂正で安打になり、結果的にはパパ初安打。本塁打は７試合、３３打席出なかったが、同２９日に先頭弾を放ち、試合後に父になって初めて取材に応じて「心地のいい寝不足」、「幸せな寝不足」などと口にした。

〇…ロバーツ監督は試合前の会見で大谷の次回登板が２４日（同２５日）の敵地・ツインズ戦になる予定であることを明かした。投手専念からの代打出場で見る者を驚かせた１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦から中６日となる。また、大谷に第１子が生まれた時にはおもちゃのポルシェを贈った指揮官。「ベビーギフトは渡さないとね。何をあげるか考えないと。妻と相談して決めるよ」と話した。