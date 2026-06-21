＜速報＞米国女子の最終日スタート 山下美夢有は午後11時41分ティオフ
＜マイヤーLPGAクラシック 最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は5人が最終日を戦う。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
日本勢トップのトータル9アンダー・7位タイにつける山下美夢有は、午後11時41分にティオフ。5打差逆転を狙う。トータル8アンダー・10位タイの勝みなみは午後11時29分にスタート。同じく10位タイの竹田麗央は同11時17分にティオフを迎える。トータル5アンダー・27位タイの岩井千怜は第1組でティオフし、1番をパー発進。トータル4アンダー・34位タイの笹生優花は午後10時17分にスタートし、10番をプレーしている。今大会終了後のCMEグローブポイントランキング上位者は、来週の全米女子プロと「エビアン選手権」の出場権が与えられる。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞最終ラウンドのスコア速報
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山下美夢有 プロフィール＆成績
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