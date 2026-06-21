【殿堂入り】にんにくの香りで箸止まらない…！大根ときゅうりのスタミナサラダ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.125】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

大根＆きゅうりがモリモリ食べられるスタミナサラダ

大きな袋で買うとお得な、旬のきゅうり。また水分が多くみずみずしい春大根も、今がおいしい時期です。

今回は、そんな大根ときゅうりを組み合わせたスタミナサラダのレシピをご紹介。ニンニクの風味が効いていて、食べるとお箸が止まらない味わい。1100人以上が絶賛している殿堂入りレシピです。

つくれぽ1100件超の人気レシピ「激ウマっ！大根ときゅうりのスタミナサラダ」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：野菜の水分はしっかりと取っておく！



ポイント2：最後に鰹節を入れる！



きゅうりと大根に塩を振って5分ほどおき、出てきた水分をキッチンペーパーでよく取っておきます。こうすることで野菜の水分が抜けたところに味がしっかり染み込み、サラダ全体が水っぽくなることを防げます。

水分が抜けた野菜に調味料を加えたら、仕上げに鰹節を入れてあえましょう。鰹節が野菜から出た水分を吸って旨味も加えてくれるので、味がぐっと引き締まりますよ。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「さっぱりしていて、ガーリックの香りで食欲が出ます」「簡単なのにめちゃくちゃおいしい。これからの時期にぴったりでリピ確定です」といった声がたくさん届いています。

余ってしまったきゅうりや大根の食べきりにも便利なこちらのサラダ。切って和えるだけだから調理もとても簡単で、思いついたらすぐ作れるのもうれしいポイントです。ご飯が進むサラダを作りたいと思ったときに、ぜひ試してみてくださいね。

（TEXT：菱路子）

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