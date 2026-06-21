「中学を卒業したら工場で働くんだって」クラスの女子の嘲笑に、どうしても我慢ならず！
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父が愛人を作ったことが原因で両親は離婚。小学5年生の朋は、妹の真由と母、3人での新しい生活が始まると思っていました。しかし、連れられた先は伯母の家。母は「この子たちをよろしくお願いします」と逃げるように去っていき、朋は両親に捨てられたことを知るのでした...。
憎んでも恨んでも、両親を嫌いになれない。苦難や理不尽な運命に翻弄される姉妹が、互いを支えに成長していくエピソードをお届けします。
※本記事はひらたともみ（著）の書籍『親に捨てられた私と妹 不器用な人』から一部抜粋・編集しました。
ある日、伯母の「2人を養子に」という申し出に、母も大賛成。嫌がる子どもたちに、養子になるか施設に行くかの二択を迫ります。大人に自分たちの未来を天秤にかけられた姉妹は、いつも優しく話を聞いてくれる父方の祖母の家で暮らすことを決意。新たな環境での生活が始まりました。
訳アリの家庭の子をみんなの前で笑いものにするなんて…！ 黙っていられなかった朋は、見下し発言をした同級生に「謝って」と詰め寄ります。人の心に土足で踏み込むような言動に、毅然とした態度で立ち向う勇気、見習いたいものです。
著＝ひらたともみ／『親に捨てられた私と妹 不器用な人』