◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグ第２週フィリピン大会 日本 ０―３（２１―２５、２３―２５、１８―２５）イタリア（２１日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、世界ランク６位の日本は２０２４年パリ五輪金メダルで昨年大会覇者の同１位・イタリアに０―３で敗れ、２連敗（６勝）を喫した。チーム最多１２得点を挙げた石川真佑主将（エジザジュバシュ）は「自分たちのサーブレシーブのところで崩されてしまって、いい状況をつくることができなかったと思います」と唇をかんだ。

第１セット（Ｓ）からイタリアの前後に揺さぶるサーブに苦戦した。長身２０２センチのＯＨアントロポーバの高い打点からの強いサーブに押されたと思えば、レシーバーの前に落とすショートサーブも決められ、最後まで対応できず。石川は「ショートサーブが多く、ミドルが取るところや後ろから声をかけて取るところが曖昧になったケースが多かった。そこを早く修正できれば良かった」と反省した。

攻撃面では高いブロックに対して、ブロッカーの腕に当てて点数を重ねるなど、１２得点でチームをけん引したが、悔しさの方が勝った。

ここまで８試合を終えて、開幕６連勝の後、連敗し通算６勝２敗で暫定５位。第３週は７月８日〜１２日に日本の大阪開催。成績上位７か国と開催国が中国・マカオで行われる決勝大会に臨む。主将は「この２試合負けてしまいましたが、大阪ラウンドではいい入りができるように。コンディションも含めて、１からリセットして大阪ではいいパフォーマンスを見せられるように」と勝利を誓った。