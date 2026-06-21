6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、バツイチの32歳美女が、意中の男性に自身の過去を告白し、大胆なアピールを見せる場面があった。

【映像】32歳美女の体のラインが露わなニットワンピ姿

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の2日目は、男性が考えた理想のデートへ参加するプランが用意された。年収1000万円でパーソナルジムなどを経営するワイルドな風貌のコウスケは、静かなレストランでのデートを準備。そんなコウスケの元を訪れたのは、美しい肩出しのニットワンピ姿の32歳・動画クリエイターで経営者のエツコだった。

エツコはマッチングアプリで去年100人の男性と出会うも、全員友達止まり。「どうして好きになれないんだろう」という切実な悩みを持っていた。コウスケとの2ショットデートでは、美味しいお酒と食事を満喫。「私ね、バツイチなんですよ」と切り出し、離婚後に男性不信に陥っていた過去を赤裸々に明かした。

「一人でいいかもって本当に思ってたんだよね。でも、子供欲しいという思いあったから...。世の中には信じられる男もいるのかも？みたいな」と、再び恋愛に向き合う覚悟でこの旅に参加したことを明かした。コウスケは「そこを打ち解けてくれるのはすごい嬉しかった」と優しく受け止めた。

話しやすいコウスケを相手に徐々に心がほぐれていったエツコは、他の男性陣と比較し「断トツでコウスケ君かも。他の人たちが“マル”ならコウスケくんは“二重マル”、“花マル”！」と好意をストレートに伝達。さらに「おそらくだけど、私と一緒にいたらより人生楽しくなると思う」と自信たっぷりに呼びかけた。

これにはコウスケも「すごい一言いただきました」と照れ笑い。エツコの「絶対なると思う」という力強い言葉に、スタジオの藤森慎吾も「なんかね、いいですね、可愛らしい」と反応し、明るい表情を取り戻した彼女を温かく応援する空気に包まれた。