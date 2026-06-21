【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】芸術的バックヒール弾→電話ポーズ（実際の様子）

日本代表のMF鎌田大地がゴール直後に披露した「電話セレブレーション」が話題となっている。

日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦。開始4分に鎌田の芸術的なゴールで先制すると、その後も得点を重ねて4−0とアジア勢におけるW杯史上最大の点差で大勝した。

注目を集めたのは、日本のW杯史上最速となった鎌田の先制点と、その直後のアクションだ。GK鈴木彩艶からのビルドアップを起点に、左サイド深くを抜け出したMF中村敬斗がグラウンダーのマイナスクロスを供給。ゴール前で相手DFと交錯しながらもうまくスペースを作った鎌田が、走り込みながら左足のバックヒールで流し込んだ。

芸術的なゴールが決まった直後、鎌田は両手を広げて喜びを爆発させると、そのままタッチライン際へ疾走。右手で「電話をかけるポーズ」を作り、コーナーフラッグを掴んでみせたのだ。

インスタに「約束は守ったぜ兄弟」と投稿

この見慣れないセレブレーションに対し、SNS上では「誰宛に電話してるんだ？」「このポーズは何？」「ジェズスの真似かな？」「鎌田の電話ポーズは何のセレブレーション？」など疑問の声が続出。今大会はMF遠藤航とMF南野拓実が怪我でエントリーを断念しており、さらにMF久保建英も初戦の負傷によりこの試合はベンチ外となっていたため、「鎌田選手は遠藤選手に電話してたのかな」「遠藤？南野？久保？」「鎌田の電話ポーズは、遠藤か久保へのメッセージ？」など、欠場した戦友たちへ向けたものだと推測するコメントが相次いだ。

しかし、試合後の取材エリアで鎌田本人の口から明かされた真相は、別の熱い絆によるものだった。

「チームメイトのセレブレーションです。（クリスタル・パレスに）エディ・エンケティアっていう選手がいて、僕は一緒のタイミングで入団したんですけど、彼はすごく怪我が多くて。プレミアリーグで俺のセレブレーションしてくれって言われてたんですが、プレミアリーグで残念ながらゴールができてなくて。代わりにワールドカップで決めたらやりたいなと思っていた」

この胸熱なエピソードには、所属クラブであるクリスタル・パレスの公式Xも即座に反応。「チームメイトのエディ・エンケティアへのメッセージだった。日本代表戦でゴールを決めた鎌田大地、なんて素晴らしい男なんだろう」と称賛の投稿を行なった。

さらに鎌田自身も試合後にInstagramを更新し、電話ポーズの写真とともに「俺たちは日本だ。国のためにプレーできることを本当に誇りに思う。約束は守ったぜ兄弟」と投稿。すると、エンケティア本人からも「最高。史上最高」と熱い返信が寄せられた。

なお、鎌田の活躍もあり見事な勝利で勝点4とした日本代表は、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位となり、6月26日の第3節で現在3位のスウェーデン代表と対戦する。

取材：北健一郎

文・構成：ABEMA TIMES編集部

（FIFAワールドカップ2026）

