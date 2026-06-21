俳優の舘ひろし（76）が21日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。俳優の柴田恭兵（74）と共演し、大ヒットした日本テレビ系のドラマシリーズ「あぶない刑事」について語った。

インタビュアーの塾講師でタレントの林修から「振り返ってどうですか？」と聞かれた舘は「あぶない刑事っていう作品は柴田恭兵君の物だと思います。あのフォーマットというか、あのスタイルを作り上げたのは恭さまだと思います」と語った。

林が「あれは、お2人がいて、あそこまでヒットしたと思います」と言ったが「例えば、面白いギャグとか自分でもウケたいと思うんで、それやってみるんですけど、恭さまがやってもらった方が面白いです」と答えた。

さらに「ダンディー鷹山とセクシー大下って、台本にはないんですよ。『またまたあぶない刑事』の映画の撮影の時に、“私セクシー大下、こちらダンディー鷹山”とかって、アドリブで言ったんです」と、柴田のアドリブだったと明かした。

また、2人に欠かせないサングラスについても「便利なんですよ。全然せりふを覚えていかなかったんで、この辺にカンペを置いておいて、顔をこっち向いているんですけど、この辺でこう…」と説明。「カンペ読むためのサングラスだったんですか？」と林が驚くと「それだけではありませんけど」と笑った。

撮影の現場は「結構カンペだらけで」と振り返り、「一番ダメだったのが、歩きながら言うせりふで、いろいろカンペがあって、次のせりふの上に立っていたっていう…」と笑っていた。