「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。

メキシコ・モンテレイの地元紙「ＥＬ ＮＯＲＴＥ」は公式Ｘで試合後の日本代表ロッカーの様子を公開。また同紙の公式ＨＰでは「日本人がモンテレイ・スタジアムに活気と清潔感をもたらす」と題したコラムも掲載された。使用されたロッカーの内部はきれいに整理整頓され、ウェアはきっちりと折りたたまれていた。

さらにホワイトボードにはスペイン語で「本当にありがとう」と記され、テーブルの上には２羽の折り鶴が置かれていた。海外ファンも「これは日本らしい」「完璧に清潔にしただなんて。すごく感動した」「ＡＲＩＧＡＴＯ」と反響の声をあげた。また日本では折り鶴に「長寿と健康」や「平和の祈り」といった意味が込められており、日本のファンも「折り鶴に泣いた」とつづった。

同紙はさらにスタンドでごみ拾いを行うサポーターの様子も写真付きで伝えた。初戦のオランダ戦を戦ったダラス・スタジアムでも使用後、きれいに整理整頓されたロッカーの様子を米メディアが紹介。大きな反響を呼んでいた。