＝LOVE、悲願の東京ドーム公演決定 国立競技場2DAYSで13万2000人動員
指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVEが20日、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond “KYUN”』を開催した。両日ともチケットは完売し、計13万2000人を動員。グループ史上最大規模の公演を成功させるとともに、2027年1月に東京ドームで単独公演を行うことを発表し、ファンを沸かせた。
【写真多数】ファン熱狂のステージショットを公開
＝LOVEは昨年2月にリリースした「とくべチュ、して」がストリーミング累計1.7億回再生を突破。TikTok総再生回数も22億回を超えるなど大ヒットを記録している。さらに2026年4月1日発売の20thシングル「劇薬中毒」は、ビルボード週間シングルランキング、オリコン週間シングルランキングともに1位を獲得。通算7作目の首位となり、累計出荷枚数は自己最高の50万枚を突破した。
初日は雨が降る中での開催となったが、ライブは代表曲「とくべチュ、して」で華々しくスタート。会場は冒頭から大きな熱気に包まれた。公演では京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボレーションも実現し、「僕らの制服クリスマス」「ラブソングに襲われる」などを披露。さらに生バンドを従え、「絶対アイドル辞めないで」などをパフォーマンスした。
ムービングステージや噴水演出、夜空を彩る花火など、国立競技場ならではのスケール感を生かした演出も展開。約6万6000人の観客が集まった会場を華やかに彩った。
また初日アンコールでは、メンバーがサッカー日本代表のユニフォーム姿で登場。「ラブソングに襲われる」を再び披露し、FIFAワールドカップ開催中の日本代表へエールを送った。
＝LOVEは現在、マクドナルドのFIFAワールドカップ2026開催記念キャンペーン「VIVA！ワールドマック」のWeb CMにも出演中。同CMでは人気曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした「VIVA！ワールドマックを食べられる」をセルフカバーし、赤と黄色を基調とした限定ユニフォーム姿を披露している。映像のラストでは佐々木舞香が「みんなでVIVA！ワールドマック食べようね〜！」と呼びかける場面も話題となっている。
公演内では今後の大型ライブも発表された。20日のステージでは、10月15日、16日にTOYOTA ARENA TOKYOで「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催することを発表。そして21日の公演では、2027年1月19日、20日に東京ドームで単独コンサート「＝LOVE in TOKYO DOME」を開催することが明らかになった。
東京ドームは、＝LOVEが結成以来目標として掲げ続けてきた夢の舞台。発表の瞬間、会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーとファンが悲願達成の喜びを分かち合った。国立競技場での大成功を経て、＝LOVEは新たな歴史となる東京ドーム公演へ向けて歩みを進める。
＝LOVEは昨年2月にリリースした「とくべチュ、して」がストリーミング累計1.7億回再生を突破。TikTok総再生回数も22億回を超えるなど大ヒットを記録している。さらに2026年4月1日発売の20thシングル「劇薬中毒」は、ビルボード週間シングルランキング、オリコン週間シングルランキングともに1位を獲得。通算7作目の首位となり、累計出荷枚数は自己最高の50万枚を突破した。
初日は雨が降る中での開催となったが、ライブは代表曲「とくべチュ、して」で華々しくスタート。会場は冒頭から大きな熱気に包まれた。公演では京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボレーションも実現し、「僕らの制服クリスマス」「ラブソングに襲われる」などを披露。さらに生バンドを従え、「絶対アイドル辞めないで」などをパフォーマンスした。
ムービングステージや噴水演出、夜空を彩る花火など、国立競技場ならではのスケール感を生かした演出も展開。約6万6000人の観客が集まった会場を華やかに彩った。
また初日アンコールでは、メンバーがサッカー日本代表のユニフォーム姿で登場。「ラブソングに襲われる」を再び披露し、FIFAワールドカップ開催中の日本代表へエールを送った。
＝LOVEは現在、マクドナルドのFIFAワールドカップ2026開催記念キャンペーン「VIVA！ワールドマック」のWeb CMにも出演中。同CMでは人気曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした「VIVA！ワールドマックを食べられる」をセルフカバーし、赤と黄色を基調とした限定ユニフォーム姿を披露している。映像のラストでは佐々木舞香が「みんなでVIVA！ワールドマック食べようね〜！」と呼びかける場面も話題となっている。
公演内では今後の大型ライブも発表された。20日のステージでは、10月15日、16日にTOYOTA ARENA TOKYOで「＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催することを発表。そして21日の公演では、2027年1月19日、20日に東京ドームで単独コンサート「＝LOVE in TOKYO DOME」を開催することが明らかになった。
東京ドームは、＝LOVEが結成以来目標として掲げ続けてきた夢の舞台。発表の瞬間、会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーとファンが悲願達成の喜びを分かち合った。国立競技場での大成功を経て、＝LOVEは新たな歴史となる東京ドーム公演へ向けて歩みを進める。