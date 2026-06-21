『魔法の姉妹ルルットリリィ』第2クールは10月放送 新キャラの新木あさひ役は根本京里
テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』第2クールが2026年10月より放送されることが決定した。あわせて、第2クールの物語の方向性をうかがわせるティザービジュアルを公開され、第2クールでプロダクションわんすもあに加入する新木あさひ（CV:根本京里）のキャラクター情報も解禁となった。また、Episode12で披露されたリリィとルルのユニット曲「マジカルランデブー」も、各音楽配信サービスにて配信がスタートした。
【画像】可愛い新キャラ！新木あさひの設定画
ビジュアルは、風と流の姉妹、その奥には魔法を感じさせる巨大な砂時計。姉妹の日常やアイドルとしての活動などが中心に描かれた第1クール。続く第2クールでは、魔法の世界も描かれていくことを予感させるビジュアルとなっており、1年限りの魔法の力は、姉妹をどんな結末に導くのか。
リリィとルルの加入によって大きく飛躍したプロダクションわんすもあ。そんな事務所に新たにアイドルとして加入するのは、第1クールから度々登場していたアイドルファンの少女・新木あさひ。そんな新木あさひを演じる根本京里からコメントも到着した。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。シリーズの新作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなる。
物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
■根本京里コメント
新木あさひ役を務めさせていただきます根本京里です！やけに強火なファン（あさひ）について考察している方々をネットで見かけて、密かに楽しんでおりました笑ついに正式にあさひ役だとお伝えできて嬉しい気持ちとともに、これからしっかりとプロダクションわんすもあの一員となれるように頑張らなければと、気を引き締めていきます。私自身も憧れを追いかけ続けている最中ですので、その気持ちや熱量をあさひと一緒に表現できればと思っております！よろしくお願いいたします！
ビジュアルは、風と流の姉妹、その奥には魔法を感じさせる巨大な砂時計。姉妹の日常やアイドルとしての活動などが中心に描かれた第1クール。続く第2クールでは、魔法の世界も描かれていくことを予感させるビジュアルとなっており、1年限りの魔法の力は、姉妹をどんな結末に導くのか。
リリィとルルの加入によって大きく飛躍したプロダクションわんすもあ。そんな事務所に新たにアイドルとして加入するのは、第1クールから度々登場していたアイドルファンの少女・新木あさひ。そんな新木あさひを演じる根本京里からコメントも到着した。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、シリーズ1作目『魔法の天使クリィミーマミ』（1983〜84年放送）最終話放送から、40年周年を迎えたことを記念して制作されるもの。シリーズの新作は、1998年放送の『魔法のステージファンシーララ』以来、28年ぶりとなる。
物語は、主人公の風は夏休みが待ち遠しい無邪気な小学生で、流は控えめだけど頑張り屋の中学生…むかしは仲良し姉妹だった2人も、最近、心の距離がなんだか遠い。ある日、風は不思議な宇宙船に出会い、魔法の力を授かる。そして一方で流もまた、素敵な魔法の力を手にしていた。あこがれていた大人の姿に変身する風と流。ただし、ルールがふたつ。「期限は1年間」、「魔法のことを誰にも 知られてはいけない」。やがて2人はお互いの秘密を知らぬまま、それぞれアイドルとして活躍することになる…というストーリー。
■根本京里コメント
新木あさひ役を務めさせていただきます根本京里です！やけに強火なファン（あさひ）について考察している方々をネットで見かけて、密かに楽しんでおりました笑ついに正式にあさひ役だとお伝えできて嬉しい気持ちとともに、これからしっかりとプロダクションわんすもあの一員となれるように頑張らなければと、気を引き締めていきます。私自身も憧れを追いかけ続けている最中ですので、その気持ちや熱量をあさひと一緒に表現できればと思っております！よろしくお願いいたします！
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