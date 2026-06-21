女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。同日放送の「Golden SixTONES」（日曜後9・00）に出演し「今年の24時間マラソン、私が走らせていただきます」と語った。

今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」。テレビ関係者は「星野さんの生き方は今回のテーマはまさにピッタリ。家族の絆を胸に走ってくれるはず。その姿は日本中に感動を届けてくれると思います」と期待を話している。

2011年に元TBSアナウンサーで現在東京都議の高野貴裕氏（46）と結婚。青山学院大の先輩後輩として知り合い、9年の交際を経てのゴールインだった。15年7月30日に長女ふうかさん（10）を出産。24年9月、ふうかさんが筋肉に先天的な異常があり筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」の一種の「中心核ミオパチー」であることを公表。ふうかさんのインスタグラムを開設し、車イスでの日常を紹介。温かい家族の姿とふうかさんのチャレンジ精神が多くの人の共感と感動を呼んでいる。

「去年も娘とともに24時間テレビに出させていただきました。娘は生まれつきの難病である“先天性ミオパチー”という病気で、車イスであったり、人工呼吸器を付けて生活しているんですけど、彼女と過ごしていく中で、障害のある、なしじゃなく子どもたちが一緒に過ごせればいいなという願いが私の中にあります。それをみなさんに知っていただけるいい機会になんじゃないかなと思って（今回のマラソンでは）精一杯ママの頑張る姿を見せたい」と抱負を語った。

星野は独身だった08年にホノルルマラソンを4時間24分36秒で完走した実績もある。どんな走りで感動を届けてくれるのだろうか。