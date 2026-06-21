ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は第２４回「軍師官兵衛！」が放送された。

謀反を起こした荒木村重（トータス松本）が窮地に。妻だし（山谷花純）が家臣を守るために覚悟を決めるように迫ると、「この命に代えても、そなたのことは守る。何も案ずるな」と約束し…一族と家臣を置いて逃走した。

だしは「おのれ村重！」と床をかきむしって怒り、捕らわれた。

絶世美女が毅然とした態度で最期を迎えたと伝わる京・六条河原の惨劇が描かれた。穴の前に座らされただしは、目隠しを拒み、すっと首をさしだした。

だしの影が映り、恐ろしい描写とともに、身体が倒れた。

ネットも騒然。「影で表現したのは怖かった」「まさか影でやるとは」「リアル」「六条河原と聞くと三成が…」「『おのれ村重』と怒りの演技と処刑される時の潔さの対比」「シーンが予想以上に長い」「見せ方にぞわぞわした」「泣きそう」「影での演出が凄かった」「えぐすぎた」「令和の大河で見ることになろうとは」「丁寧に描写されてつらみ倍増」「辛い、見れない」との反応が相次いだ。