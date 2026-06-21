6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、元警察官の金髪マッチョ男性と24歳のモデル美女が、デート中に互いにアイスを食べさせ合うなど、甘いひとときを過ごして急接近を果たした。

【映像】お互いにアイスを食べさせ合う一部始終

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の2日目は、男性が考えた理想のデートへ参加するプランが用意された。年収800万円の元警察官で、筋肉質な肉体と金髪がトレードマークのリキヤのもとへ現れたのは、24歳の女優・モデルであるモモエだった。「付き合ってからの方がかわいい」と語る自信家で、ナチュラルで甘え上手な性格の持ち主だ。

2人は観光船に乗船し、海風を感じながら南国の美しい魚たちやウミガメを探す爽やかなデートを満喫。「めっちゃ綺麗！」「超楽しい！」と無邪気にはしゃぐモモエを、リキヤが優しくエスコートした。

下船後のおやつタイムには、南国にぴったりのアイスクリームが用意されていた。モモエはリキヤが選んだちんすこう味のアイスクリームを「食べたい、それ」とおねだり。するとリキヤは「食べる？はい」と自然な流れでモモエにアイスを“あ〜ん”と食べさせた。

モモエも負けじと自分のラムネ味のアイスをリキヤの口に運び返し、互いに食べさせ合う急接近ぶりを見せた。「めちゃめちゃ、印象上がった」と微笑むモモエに、リキヤも「嬉しいな。俺も印象良くて。また2人で出かける機会があったらいいなと思ってる」と素直に思いを伝えた。

初々しくも大胆な2人の距離感に、スタジオは「楽しそう」「いいデートだな」と大盛り上がり。若槻千夏も思わず「意識するよ。リキヤ」と声を上げ、今後の展開に期待を寄せる展開となった。