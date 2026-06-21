第79回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞に輝いた岡本多緒さん（41）が20日、映画『急に具合が悪くなる』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。映画撮影時のエピソードを語りました。

映画は、介護施設で理想のケアの在り方を探求するマリー＝ルーと、独創的な舞台演出家で、がん患者である真理が偶然出会い、友情を超えた絆で結ばれていく物語。カンヌ国際映画祭で、マリー＝ルーを演じたヴィルジニー・エフィラさんと真理を演じた岡本さんが最優秀女優賞を共同受賞しました。

劇中で、フランス語と日本語での会話がなされる本作。主演の2人にとって複数の言語の入り交じる撮影は難関だったといいます。

岡本さんはヴィルジニーさんについて「きのう、メイキングみたいなのが送られてきて見たんですけど。ヴィルジニーが“もう心臓バクバクしてる”って言いながら、長ゼリフのお互いフランス語と日本語で掛け合うところとかをやっているのを映像で見返して、すごいよみがえってきたんですけど。カットがかかったり、NGを出しちゃったりすると、私の腕にかみついたりとかするヴィルジニーが映っていて。」と撮影を振り返り、続けて「本当に彼女だから一緒に乗り越えられたなって思いますし、きょういないのすごく不思議で、寂しいです」と語りました。

撮影時に苦労したことを聞かれた岡本さんは、「タスクといいますか、フランス語の勉強もそうですし、やることは多いんですけど。でも、何かきついなとかしんどいなって思うことは本当になくて」と話し、続けて「強いて言えば、ちょっと体重を絞るっていうリクエストが監督から来たので、最後少し食事を制限したりとか」と減量に取り組んだことを明かしました。

その経験について「それによって自分の身体的なものがやっと理解できたといいますか。人間って、少し食べないだけでエネルギーが湧かないんだなとか、椅子から立ち上がるだけでも本当に“よっこらしょ”ってなるんだなっていうのを体感できてありがたかった」とポジティブに話しつつ「監督に絞れって言われて、監督は横でおいしそうなものを食べたりとかしてるから、“はぁ〜”と思いながらやってました」と、共に登壇した濱口竜介監督へ当時の思いをぶつけました。

イベントには共演した長塚京三さん、黒崎煌代さん（24）も出席しました。

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