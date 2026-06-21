2026年6月22日〜6月28日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月22日から6月28日の運勢を西洋占星術で占います。
幸運の星・木星が、ギリギリかに座、星座と星座の境界線の上に向かいます。
星占いでの星の動きは、星座を移る前後にもっとも大きく、強く働くと言われているため、今週は12星座すべてがこの影響を受けるでしょう。太陽もかに座へ入宮、これを受けて、てんびん座に上弦の月がかかります。簡単に言えば、“動け！”です。
手札を増やす。
運気の変わり目。
これを受けて、ままならぬこと、腹立たしい案件が増えそう。納得がいかん、承服しかねるといつもならば、不機嫌になる場面で、ちょっと変換をかけましょう。手本となるのは、イソップ物語の『北風と太陽』です。
詰問や説教ではなく、「あれー？」「どうしてだろうねえ？」と戸惑いで穏やかに収めて。そして、無理やりでいいので、問題児のいいところを見つけて褒め殺すのです。すると、敵対すべき人物があなたの門下に下るはず。器のデカさ、スケールで悪運も飲みこんでいきましょう。
愛はリラックス。自宅デートも今の気分！
フットワーク軽く。
「やってみようかな？」という気持ちになれる1週間です。
これって、実はすごいこと。いつもなら、「よさそうだけど」で、ちょっと様子見、リサーチ、検討、寝かせ、問い合わせ、再検討と実行までに時間がかかるはず。でも、なぜか、今週はすっと動けるのです。ココも実は大事。「占いで、即実行ができると書いてあったな」だけ、お心にとどめてください。
今週は、次のフィールド、ステージに向かう大事な分岐点に。気になったこと、興味を持ったことを追いかけていきましょう。初対面の人との会話も弾みます。
デートは移動に課金を。盛り上がるはず。
丁寧に仕上げる。
まもなく、運気は大きな変わり目へ。
これを受け、世の中全体が「何かをしなければならない」「こうしてはいられない」と浮足立ったムードに包まれます。でも、ちょっと考えれば、みんながみんな大慌てで動いたらどうなるのか、分かるでしょう？
今週は、「お先にどうぞ」で順番を譲り、あえてのんびりいきましょう。誰かが取りこぼした幸運を拾い、勇気ある人柱の末路に学びながら、いつも通りを大事にして。
スピードよりもクオリティー、変化ではなく、継続をモットーに。
愛は、時間をかけましょう。ずっと一緒にいたいと思える流れを考えて。
大幸運期の集大成へ。
太陽がかに座入りをして、約1カ月にわたるお誕生日シーズンの到来です。
今年のお誕生日は何か記念や思い出になる特別なことを企画しましょう。7月生まれの人も今週、企画や予約をすることで幸運の流れを招き入れることができるはず。
そして、12年に1度の大幸運期もファイナルへ！ 自分の気持ちに正直になって、やってみたいこと、やろうと思っていたことを実行に移して。会いたい人に会いに行く、行きたい場所を目指すなど、アクションを起こして。
オフは、ゆっくり過ごせる場所へ。
愛は、木曜日以降、手厚く。フォローとケアの精神で。
先取り精神で。
なんだかソワソワしてしまうはず。
もうすぐ、流れが変わると感覚的に分かっているせい。何かいいことが起こりそう、運命が変わるような出会いがあるかも？ 本当の人生が始まる気がする……ならば、もう準備をしなければ！ あなた至上最高のあなたになって、フライングでラッキーに乗るのです。
イメージチェンジをする、憧れのアイテムを手に入れる、これからに必要な知識や技術を身に付ける、出会いの場に行くなど、アクションを起こして！
社交は、にぎやか。ノリよく、楽しく。
愛は、日没を見に行くなど、ロマンチックに。
合理的な判断を。
“いい人キャンペーン”の終了のお知らせ。
不定期＆無自覚に開催されるイメージアップ戦略ですが、多用し過ぎると甘く見られて損をしてしまいます。サービスやご奉仕をやめて、等価交換に切り替えていきましょう。
理由を聞かれたら？ 「疲れちゃって」「つぶれちゃいます」で交渉を断ち切ること。付き合う相手、長く過ごす場所、背負うべき重荷の選び直しにもよい時です。持続可能なスタイルを探って、再設定するといいみたい。
オフは、口コミが役に立ちそう。みんながイイというものを試してみて。
愛は、意地を張りやすいみたい。素直になって。
仕切る勇気。
「やるしかない」ところに追い込まれそう。
本当はやりたくないし、苦手だし、逃げたいけれど、腹をくくって引き受けて！ すると、案外、面白いと気付くはず。“責任を持つ”とか、“自分で決める”とか、なんだかすごいこと、自分にはできそうにもないと思っていたことが、さらっとこなせると分かってくるのです。
迷った時は、脳内リスペクトリストを参照しましょう。「あの人だったら、どうするかな？」で考えると、自然にやるべきこと、打つべき手が見えてくるはず。いい出会いがあり、それを活かせる人生です。
愛も、次のステップへ進めて。
鬼コーチに君はなる！
むちゃをしましょう。
無理を強いるのです。どう考えても、コンプラに引っかかりそうですが、対象はあなた自身です。ずっと真綿にくるむようにして、慎重に扱ってきた心とか、明日のことを考え無理をしないように気を付けてきた体を鍛え直しましょう。
最初は、「もう限界」がすぐに来ると思いますが、そこで踏ん張り、粘ってみると、「あれ、案外イケる」「やれた」という驚きと発見に行きつくはず。
「もう年だから」「どうせ変わらない」病も、ここで完治させなくては！ 昔取った杵柄をもう一度つかむのも大賛成。
愛は、熱量高く。若返りを。
トリップタイム。
人生の深淵に引き込まれていくでしょう。
ずっと見ないようにしていた問題、人との確執、因縁、未練や未解決のあれこれが浮上してくるのです。ここで決着をつけていきましょう。
墓じまいや介護、相続なども、目鼻がついてくるはず。頼れる人には頼り、省ける部分は省いて、どんどん形にしていくのがポイントです。総決算ニュアンスが高まるため、仕事も忙しくなりそう。短時間で集中して終わらせて。
オフは、体をほぐして。緊張しやすい時だけに、整体などプロの手を借りるのが効率的です。
愛は、人恋しい気分。気の迷いにはご用心。
かっこよく！
やぎ座さんには、自分でもどうすることもできない傾向があります。
人見知り、苦労性、心配性、「かっこつけへの生理的な忌避」もその1つ。周囲の注目を集めること、気取って見せることがとにかく苦手。人がやっている分には、空気を読んで「ヒューヒュー」「ブラボー！」くらい言いますが、本心では、気恥ずかしくてならないのです。
でも、今週は、あなたに出番が回ってきます。見世物になる覚悟を決めて！ そして、どうせなら、バッチリ決めましょう。
イメトレとセルフプロデュースがハマるはず。プレゼン、パフォーマンス、愛の告白、堂々と！
自分リサーチ。
いい流れをつかめそう。
それは、日常の繰り返しの中で実感できるでしょう。例えば、朝何時に起きると、快適に目覚められて、1日をスムーズに始められるとか、お昼に何を食べると、午後のパフォーマンスが落ちないとか、自分のことなのに新しい発見がいっぱいあるのです。
季節の巡りによっても変化する部分ですので、細かくデータを取って、快適さを追求していきましょう。また、来年も役立てるように気温や湿度と共にメモに残すと、梅雨の乗り切り方マニュアルも完成しそう。
愛と社交は、会話が大事。いろいろ話して、心を1つに。
マイペースでいく。
吹っ切れそう。
人から好かれたい、評価されたい、いい人と思われたいという欲が消えていきます。代わりに、もっと自由にのびのびと生きられるようになるはず。やりたいことだけをやる、楽しいことを優先する、心のままに過ごすのです。「こうしたい」と言えば、あっさり通るし、「面白そう」の読みは当たります。強運を信じて進みましょう。
仕事は、「請け負う」のがコツ。「お任せください」で信頼に応え、信用を得ましょう。
オフは、プチぜいたくのチャンス。いつもよりランクを上げてみるなど、自分へのご褒美を。
愛は、雨降って地固まる。本音をぶつけて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
幸運の星・木星が、ギリギリかに座、星座と星座の境界線の上に向かいます。
星占いでの星の動きは、星座を移る前後にもっとも大きく、強く働くと言われているため、今週は12星座すべてがこの影響を受けるでしょう。太陽もかに座へ入宮、これを受けて、てんびん座に上弦の月がかかります。簡単に言えば、“動け！”です。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）人心掌握。
手札を増やす。
運気の変わり目。
これを受けて、ままならぬこと、腹立たしい案件が増えそう。納得がいかん、承服しかねるといつもならば、不機嫌になる場面で、ちょっと変換をかけましょう。手本となるのは、イソップ物語の『北風と太陽』です。
詰問や説教ではなく、「あれー？」「どうしてだろうねえ？」と戸惑いで穏やかに収めて。そして、無理やりでいいので、問題児のいいところを見つけて褒め殺すのです。すると、敵対すべき人物があなたの門下に下るはず。器のデカさ、スケールで悪運も飲みこんでいきましょう。
愛はリラックス。自宅デートも今の気分！
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）行動力マシマシ！
フットワーク軽く。
「やってみようかな？」という気持ちになれる1週間です。
これって、実はすごいこと。いつもなら、「よさそうだけど」で、ちょっと様子見、リサーチ、検討、寝かせ、問い合わせ、再検討と実行までに時間がかかるはず。でも、なぜか、今週はすっと動けるのです。ココも実は大事。「占いで、即実行ができると書いてあったな」だけ、お心にとどめてください。
今週は、次のフィールド、ステージに向かう大事な分岐点に。気になったこと、興味を持ったことを追いかけていきましょう。初対面の人との会話も弾みます。
デートは移動に課金を。盛り上がるはず。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）きちんと暮らす。
丁寧に仕上げる。
まもなく、運気は大きな変わり目へ。
これを受け、世の中全体が「何かをしなければならない」「こうしてはいられない」と浮足立ったムードに包まれます。でも、ちょっと考えれば、みんながみんな大慌てで動いたらどうなるのか、分かるでしょう？
今週は、「お先にどうぞ」で順番を譲り、あえてのんびりいきましょう。誰かが取りこぼした幸運を拾い、勇気ある人柱の末路に学びながら、いつも通りを大事にして。
スピードよりもクオリティー、変化ではなく、継続をモットーに。
愛は、時間をかけましょう。ずっと一緒にいたいと思える流れを考えて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）スイッチを入れ、
大幸運期の集大成へ。
太陽がかに座入りをして、約1カ月にわたるお誕生日シーズンの到来です。
今年のお誕生日は何か記念や思い出になる特別なことを企画しましょう。7月生まれの人も今週、企画や予約をすることで幸運の流れを招き入れることができるはず。
そして、12年に1度の大幸運期もファイナルへ！ 自分の気持ちに正直になって、やってみたいこと、やろうと思っていたことを実行に移して。会いたい人に会いに行く、行きたい場所を目指すなど、アクションを起こして。
オフは、ゆっくり過ごせる場所へ。
愛は、木曜日以降、手厚く。フォローとケアの精神で。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ウキウキ、ワクワク。
先取り精神で。
なんだかソワソワしてしまうはず。
もうすぐ、流れが変わると感覚的に分かっているせい。何かいいことが起こりそう、運命が変わるような出会いがあるかも？ 本当の人生が始まる気がする……ならば、もう準備をしなければ！ あなた至上最高のあなたになって、フライングでラッキーに乗るのです。
イメージチェンジをする、憧れのアイテムを手に入れる、これからに必要な知識や技術を身に付ける、出会いの場に行くなど、アクションを起こして！
社交は、にぎやか。ノリよく、楽しく。
愛は、日没を見に行くなど、ロマンチックに。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）再選択と軌道修正。
合理的な判断を。
“いい人キャンペーン”の終了のお知らせ。
不定期＆無自覚に開催されるイメージアップ戦略ですが、多用し過ぎると甘く見られて損をしてしまいます。サービスやご奉仕をやめて、等価交換に切り替えていきましょう。
理由を聞かれたら？ 「疲れちゃって」「つぶれちゃいます」で交渉を断ち切ること。付き合う相手、長く過ごす場所、背負うべき重荷の選び直しにもよい時です。持続可能なスタイルを探って、再設定するといいみたい。
オフは、口コミが役に立ちそう。みんながイイというものを試してみて。
愛は、意地を張りやすいみたい。素直になって。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）引き受ける覚悟。
仕切る勇気。
「やるしかない」ところに追い込まれそう。
本当はやりたくないし、苦手だし、逃げたいけれど、腹をくくって引き受けて！ すると、案外、面白いと気付くはず。“責任を持つ”とか、“自分で決める”とか、なんだかすごいこと、自分にはできそうにもないと思っていたことが、さらっとこなせると分かってくるのです。
迷った時は、脳内リスペクトリストを参照しましょう。「あの人だったら、どうするかな？」で考えると、自然にやるべきこと、打つべき手が見えてくるはず。いい出会いがあり、それを活かせる人生です。
愛も、次のステップへ進めて。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）スパルタ＆ストイック。
鬼コーチに君はなる！
むちゃをしましょう。
無理を強いるのです。どう考えても、コンプラに引っかかりそうですが、対象はあなた自身です。ずっと真綿にくるむようにして、慎重に扱ってきた心とか、明日のことを考え無理をしないように気を付けてきた体を鍛え直しましょう。
最初は、「もう限界」がすぐに来ると思いますが、そこで踏ん張り、粘ってみると、「あれ、案外イケる」「やれた」という驚きと発見に行きつくはず。
「もう年だから」「どうせ変わらない」病も、ここで完治させなくては！ 昔取った杵柄をもう一度つかむのも大賛成。
愛は、熱量高く。若返りを。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）深く濃く。
トリップタイム。
人生の深淵に引き込まれていくでしょう。
ずっと見ないようにしていた問題、人との確執、因縁、未練や未解決のあれこれが浮上してくるのです。ここで決着をつけていきましょう。
墓じまいや介護、相続なども、目鼻がついてくるはず。頼れる人には頼り、省ける部分は省いて、どんどん形にしていくのがポイントです。総決算ニュアンスが高まるため、仕事も忙しくなりそう。短時間で集中して終わらせて。
オフは、体をほぐして。緊張しやすい時だけに、整体などプロの手を借りるのが効率的です。
愛は、人恋しい気分。気の迷いにはご用心。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）形を整えて、
かっこよく！
やぎ座さんには、自分でもどうすることもできない傾向があります。
人見知り、苦労性、心配性、「かっこつけへの生理的な忌避」もその1つ。周囲の注目を集めること、気取って見せることがとにかく苦手。人がやっている分には、空気を読んで「ヒューヒュー」「ブラボー！」くらい言いますが、本心では、気恥ずかしくてならないのです。
でも、今週は、あなたに出番が回ってきます。見世物になる覚悟を決めて！ そして、どうせなら、バッチリ決めましょう。
イメトレとセルフプロデュースがハマるはず。プレゼン、パフォーマンス、愛の告白、堂々と！
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）スタイル確立。
自分リサーチ。
いい流れをつかめそう。
それは、日常の繰り返しの中で実感できるでしょう。例えば、朝何時に起きると、快適に目覚められて、1日をスムーズに始められるとか、お昼に何を食べると、午後のパフォーマンスが落ちないとか、自分のことなのに新しい発見がいっぱいあるのです。
季節の巡りによっても変化する部分ですので、細かくデータを取って、快適さを追求していきましょう。また、来年も役立てるように気温や湿度と共にメモに残すと、梅雨の乗り切り方マニュアルも完成しそう。
愛と社交は、会話が大事。いろいろ話して、心を1つに。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ワガママ気まま。
マイペースでいく。
吹っ切れそう。
人から好かれたい、評価されたい、いい人と思われたいという欲が消えていきます。代わりに、もっと自由にのびのびと生きられるようになるはず。やりたいことだけをやる、楽しいことを優先する、心のままに過ごすのです。「こうしたい」と言えば、あっさり通るし、「面白そう」の読みは当たります。強運を信じて進みましょう。
仕事は、「請け負う」のがコツ。「お任せください」で信頼に応え、信用を得ましょう。
オフは、プチぜいたくのチャンス。いつもよりランクを上げてみるなど、自分へのご褒美を。
愛は、雨降って地固まる。本音をぶつけて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)