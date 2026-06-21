バーチャルガールズユニット「ＫＭＮＺ」（ケモノズ）が２１日、都内で行われた「ＲＫ Ｍｕｓｉｃ Ｆｅｓ．２０２６」に出演した。

大トリで登場し、この日一番の大歓声で迎えられた３人。ＴＩＮＡは「こんばんは〜。ＫＭＮＺです。音楽に乗って楽しんで行ってください！」と呼びかけ、ＬＩＴＡも「ここで最後の最後になるので、後悔しないように。私たちＫＭＮＺ、破壊を得意にしていまして、今日はここ（会場）を更地にしますという魂胆でおります」と冗談を織り交ぜながら力強く語った。

”バーチャル×ストリートカルチャー”を掲げるグループらしく、ラップ調の楽曲などでＨＺ（ヘッズ、ファンの総称）と共に叫び、飛びはねた。最後は人気曲「ＤＲＯＰ ＩＮ」でＮＥＲＯがコール＆レスポンスを要求。最高の盛り上がりのままイベントを締めくくった。

ＫＭＮＺは、２０１８年にＬＩＴＡ、ＬＩＺの２人組でデビュー。２３年１２月にＬＩＺが卒業し、ＬＩＴＡも再始動のため半年間の活動休止。２４年５月にＴＩＮＡ、ＮＥＲＯが加入し、再開した。