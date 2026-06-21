◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）

ＤｅＮＡは打線が好機を生かし切れず、交流戦ラストのロッテ戦（１４日）から３連敗。６月の月間成績は３勝１１敗となり、５月（１０勝１４敗２分け）に続いて月間負け越しが決まった。今季成績は２６勝３８敗２分けで、借金は最多の１２。

セ防御率トップの高橋に対し、得点圏に３度走者を進めたが、得点は７回１死一、三塁から併殺崩れで奪った１点だけ。試合後、相川亮二監督は「初回に崩せなかったことが、この結果になった」と、無死一、二塁を生かせなかった立ち上がりの攻撃を悔やんだ。

制球力のいい高橋だけに「球数を投げさせたり、四球も望めない。ファーストストライクの甘い球を打ちにいこう」と、ベンチが打線に求めたのは積極的な仕掛けだった。しかし、初回の好機は３番・佐野恵太外野手が１ボールから二ゴロ併殺、４番・宮崎敏郎内野手も初球を中飛。わずか３球でチェンジと積極性が空回りした。相手のミスもあって１死一、二塁とした６回も、宮崎が１―１から平凡な遊ゴロ併殺打に倒れた。

終わってみれば計５安打で１得点。アウトになった打球を含めても、会心と呼べる当たりはほとんどなく、計１０９球で高橋に完投を許した。

「やろうとした攻めはできたが、得点はできなかったということ」と振り返った指揮官。「チャンスを作って、そこから（得点につなげること）は、それも自分の仕事ではあると思うので、なんとか点数を取れるようにやっていきます」と話したが、声のトーンは最後まで上がらなかった。