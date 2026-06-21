歌手の田原俊彦さん（65）が20日、82枚目のシングル『ナニコレ最高!!!』の発売記念イベントを開催。ライブでのこだわりを明かしました。

約1200人を前に、最新曲から1982年発売の『原宿キッス』など懐かしの楽曲を含む全7曲を披露した田原さん。『LIFE IS A CARNIVAL』のイントロでは、「祭りだー！」と叫んで盛り上げ、キレキレのダンスでファンを魅了しました。

MCでは「皆さんこんにちは。梅雨入りー！ 雨降りすぎー！」と挨拶し、「着席」と声がけ。それに応じて観客が席に座ると「座るんかい。10分で座るんかい」とツッコミを入れるなど、ユーモアあふれるトークでわかせました。

さらに田原さんが観客席に降りる場面も。客席に座りファンに肩もみをしてもらうなど、交流しました。

■「20代のころの歌、めちゃ高い」

イベントの前には、メディア向けの囲み取材が行われました。田原さんは、自身の歌唱について「キーも下げない！ ちょっと下げたいけど下げない」と宣言し「20代のころの歌、めちゃ高いからね」と話しました。

キーを下げない理由については「オリジナルのリズムっていうか、変なアレンジしないで。それがすごくお客さんがグッとくるって喜んでくれるんですね。へたにアレンジしてかっこよくするより。昔のキーのまま、あんまりアレンジしないで歌うようにしていますね」とこだわりを明かしました。