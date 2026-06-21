6月21日に放送されたABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第2話にて、男性とのデートの合流場面で、25歳のモデル美女に圧倒された30歳の女優が思わず後退りする一幕があった。

【映像】30歳女優がおののいた25歳モデルのショートパンツ姿

同番組は、“20代ガール”と“30代レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格 結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー。番組MCには、アンミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈が出演する。

旅の2日目は、男性が考えた理想のデートへ参加するプランが用意された。仮に女性が選んだ男性が被った場合でもそのまま一緒にデートに行くことになるため、ガールとレディが顔を合わせる可能性がある。そのため、両チームともに緊張と恐怖が入り混じる朝を迎えることとなった。

美容メーカー勤務の色白高身長イケメン・レイが待つ場所へ最初に到着したのは、前夜に2ショットデートして距離を詰め、2人で撮影した画像をスマートフォンの“おそろ待ち受け”に設定した25歳のナチュラルあざとい系モデル・オダミユだった。

大胆なショートパンツ姿で美脚をおしげもなく披露するオダミユとレイが和やかに話し込んでいるところへ、もう一人の女性が現れる。その姿は、「港区でモンクレールを着て犬の散歩をしてピラティスをやる女」を夢見る30歳の女優・ミユだった。

しかし、レイとオダミユがすでに合流している姿を遠目から発見したミユは、「え？やば。ちょっと待って！ちょっと、これ。え？行っていいん？」と激しく動揺。そのまま後ろ回りし、身を隠すように走り去ろうとしてしまう。

前夜、レイのスマホの待ち受けがオダミユとのツーショットであることを知ってショックを受けていたミユ。インタビューでは「この“待ち受けの人”が絶対に来ると思うんですよ。同じ名前（ミユとミユ）で。激コワです」と恐れ慄いていた胸中を明かした。

敵前逃亡を図りそうになってしまったミユに対し、スタジオの若槻千夏は「いいんですよ！大丈夫ですよ！」ツッコミつつも全力で応援。20代の強敵ガールとの対戦へ向かうミユへ、アンミカも「頑張って！」と背中を押していた。