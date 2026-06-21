本拠地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・DH」で先発出場し、今季16号ソロを放った。前日の同カードは、育休取得のため欠場。後に自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。中継でもレポーターがベンチ脇からこの情報を伝えたが、この時まさかの映り込みをしてくる同僚がいた。

第2子の誕生を報告した翌日、自ら祝砲を放った。0-3とリードされて迎えた9回。先頭の大谷は救援右腕キトレッジの甘く入ったシンカーを弾き返した。今季16号となる一発。ドジャースタジアムは大歓声に包まれた。

さすがスーパースターという活躍を見せたこの日。米地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の中継では、人気女性レポーターのキルステン・ワトソンさんが大谷の第2子誕生とスタメン復帰をベンチ脇から伝えた。

「ショウヘイ・オオタニがラインナップに復帰しました。ご存じの通り、彼の妻であるマミコとの間に第2子が誕生したため、チームを離れていました」と語っている最中、なぜか隣に映り込んできたのは左腕ブレイク・スネル。カメラを指さし、ドヤ顔で大谷の話題にノリノリで“乗っかって”いるかのようだった。

「今朝SNSで無事出産したことを投稿していましたよね、ブレイク？」とワトソンさんも笑顔で呼びかけ、「彼らは幸せで赤ちゃんも健康です。ということは、父親の力がさらに増すかもしれませんね！ ご理解いただけるでしょう？ 彼は幸せな時間を過ごしているようです」と語っていた。試合には2-3で敗れたものの、ワトソンさんの期待通り、大谷は復帰初戦でホームランを放った。



（THE ANSWER編集部）