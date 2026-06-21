福島・郡山市出身の女優、箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。地元、郡山に広まるうわさについて明かした。

2016年に今の事務所にスカウトされ芸能界入りをした。東京に出てきたのは21歳で、それまでは福島から通っていたと明かした。

MCの博多大吉が「福島といえば松岡さんとか、TOKIOの皆さん」と切り出すと、箭内は「本当に、ヒーローです」と答え、松岡昌宏は「いや、いや、いや…。とんでもない、こちらこそです」と話した。

松岡は「だけど俺は結構マジで、プライベートでも郡山で飲むんで」と明かし、箭内が「やっぱりそうですか！私、郡山の駅前で家族と飲んでるんですけど。大将が、『松岡さんが郡山駅で1人で飲み歩いてるってうわさが広まってる』って」と説明した。松岡は「いるいる、いるいる。全然あの…、あの辺の店たぶんほぼほぼ行ってると思うよ。1人で。祭りの時も行ってたし」と打ち明けると、箭内は「本当ですか？うねめまつり。えー、ちょっと待って、ビックリ」と驚いた。

大吉が「私が須賀川市のウルトラマン通りをウロウロしているうわさは？」と聞くと、箭内は「それはちょっと聞いた事ないかもしれない」と答え、笑いが起きた。