“とろとろ質感”で女みを♡ さりげない色気を演出できる「沼らせコーデ」3選

色気を演出する方法は、肌見せだけじゃないんです！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈・本田紗来とともに、気になる彼を“3秒で落とす”「ランジェリーコーデ」を3つご紹介します。さりげない色気を手に入れて全人類を沼らせちゃおう♡

色気って、とろとろ質感で手に入る 肌を見せたり、ボディラインのわかる服を着たり。それでももちろん色っぽさは出るけれど、もっとさりげなく色気をアピールするコツは、質感にこだわること。上手な選び方、紹介します♡

Cordinate ピンク×小花柄のサテンワンピが最上級にレディ♡ 女みをグッと引き出す、サテンでツヤっぽく。色気の調節は可愛げ満点な小花柄に託して。 カーディガンとフラワーキャミワンピースのセット 21,450円／LILY BROWN リボンパンプス 13,200円／アルテミス by ダイアナ（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate アイスブルーにレースのランジェリーでヘルシーな色気を ストンと落ちる質感が、ボディラインを美しく見せてくれる。 Tシャツ 3,850円／フリークスストア（フリークスストア渋谷）レースガーターベルト 参考価格／RAVIJOUR（ラヴィジュール ルミネエスト新宿店）チェックスカート 4,840円／Birthdayoorm（アンティローザ）シアーソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）

Cordinate 色っぽキャミも白あわせでほどよい甘さに中和 ランジェリーキャミもピュアさのあるピンクで乙女チックに。ほかのアイテムはシンプルにまとめて、サテンの存在感をアピール。 レースサテンキャミソール 8,800円／Ungrid シアーロングTシャツ 8,800円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）レーススカート 14,430円／TANNAT（HANA SHOWROOM） 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来