“とろとろ質感”で女みを♡ さりげない色気を演出できる「沼らせコーデ」3選
色気を演出する方法は、肌見せだけじゃないんです！そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈・本田紗来とともに、気になる彼を“3秒で落とす”「ランジェリーコーデ」を3つご紹介します。さりげない色気を手に入れて全人類を沼らせちゃおう♡
色気って、とろとろ質感で手に入る
肌を見せたり、ボディラインのわかる服を着たり。それでももちろん色っぽさは出るけれど、もっとさりげなく色気をアピールするコツは、質感にこだわること。上手な選び方、紹介します♡
Cordinate ピンク×小花柄のサテンワンピが最上級にレディ♡
女みをグッと引き出す、サテンでツヤっぽく。色気の調節は可愛げ満点な小花柄に託して。
Cordinate アイスブルーにレースのランジェリーでヘルシーな色気を
ストンと落ちる質感が、ボディラインを美しく見せてくれる。
Tシャツ 3,850円／フリークスストア（フリークスストア渋谷）レースガーターベルト 参考価格／RAVIJOUR（ラヴィジュール ルミネエスト新宿店）チェックスカート 4,840円／Birthdayoorm（アンティローザ）シアーソックス 1,320円／靴下屋（Tabio）
Cordinate 色っぽキャミも白あわせでほどよい甘さに中和
ランジェリーキャミもピュアさのあるピンクで乙女チックに。ほかのアイテムはシンプルにまとめて、サテンの存在感をアピール。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来