【キャバ嬢おすすめコンビニ美容メニュー】インナードライ予防の温泉水「水が苦手な私でも飲みやすい」大事な予定前日に飲むドリンク「むくみが取れます」
【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きらら、そらん、ノア、ゆらにインタビューを実施し、コンビニにある美容に良いメニューについて聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚輝く制服姿
＜おすすめコンビニ美容メニュー：温泉水＞
インナードライなどお肌のトラブルを防ぐために、水をたくさん飲むことは大切です。温泉水は甘いので、水が苦手な私でも飲みやすいです！
＜おすすめコンビニ美容メニュー：「キレートレモン」＞
「キレートレモン」を大事な日の前日に飲むようにしています。むくみが取れます！
＜おすすめコンビニ美容メニュー：ローソンのパイナップル・りんご＞
その日の気分でローソンのパイナップル、りんごのどちらかを選んで出勤前にいつも買っています。ローソンの果物は新鮮で美味しいんです。
＜おすすめコンビニ美容メニュー：セブン‐イレブンのキウイフルーツ＞
セブン‐イレブンのキウイフルーツがとても美味しいです！
＜おすすめコンビニ美容メニュー：「明治プロビオヨーグルトR-1」＞
「明治プロビオヨーグルトR-1」を買って、いつも仕事前に飲んでいます。
（modelpress編集部）
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◆きほ
＜おすすめコンビニ美容メニュー：温泉水＞
インナードライなどお肌のトラブルを防ぐために、水をたくさん飲むことは大切です。温泉水は甘いので、水が苦手な私でも飲みやすいです！
◆きらら
＜おすすめコンビニ美容メニュー：「キレートレモン」＞
「キレートレモン」を大事な日の前日に飲むようにしています。むくみが取れます！
◆そらん
＜おすすめコンビニ美容メニュー：ローソンのパイナップル・りんご＞
その日の気分でローソンのパイナップル、りんごのどちらかを選んで出勤前にいつも買っています。ローソンの果物は新鮮で美味しいんです。
◆ノア
＜おすすめコンビニ美容メニュー：セブン‐イレブンのキウイフルーツ＞
セブン‐イレブンのキウイフルーツがとても美味しいです！
◆ゆら
＜おすすめコンビニ美容メニュー：「明治プロビオヨーグルトR-1」＞
「明治プロビオヨーグルトR-1」を買って、いつも仕事前に飲んでいます。
（modelpress編集部）
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