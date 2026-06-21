ノアInstagramより

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【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、きらら、そらん、ノア、ゆらにインタビューを実施し、コンビニにある美容に良いメニューについて聞いた。

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◆きほ


＜おすすめコンビニ美容メニュー：温泉水＞

インナードライなどお肌のトラブルを防ぐために、水をたくさん飲むことは大切です。温泉水は甘いので、水が苦手な私でも飲みやすいです！

◆きらら


＜おすすめコンビニ美容メニュー：「キレートレモン」＞

「キレートレモン」を大事な日の前日に飲むようにしています。むくみが取れます！

◆そらん


＜おすすめコンビニ美容メニュー：ローソンのパイナップル・りんご＞

その日の気分でローソンのパイナップル、りんごのどちらかを選んで出勤前にいつも買っています。ローソンの果物は新鮮で美味しいんです。
　　

◆ノア


＜おすすめコンビニ美容メニュー：セブン‐イレブンのキウイフルーツ＞

セブン‐イレブンのキウイフルーツがとても美味しいです！

◆ゆら


＜おすすめコンビニ美容メニュー：「明治プロビオヨーグルトR-1」＞

「明治プロビオヨーグルトR-1」を買って、いつも仕事前に飲んでいます。

（modelpress編集部）

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