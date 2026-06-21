SixTONES×中森明菜が韓国で夢の共演！名曲「DESIRE -情熱-」をあるメンバーがまさかの熱唱
SixTONESと中森明菜が、6月28日放送の『Golden SixTONES』にて夢の共演を果たすことが発表された。中森が日テレのバラエティに出演するのは、約20年ぶりとなる。
■『GOスト』初となる海外ロケ in 韓国
SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、トークあり、グルメあり、クイズあり、ゲームありの超王道スタジオバラエティ『Golden SixTONES』。今回は、番組初となる海外ロケ in 韓国。SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。
◎スペシャルマッチが実現
“そらジローVSポロロ”、日韓の人気キャラクターによる50メートル走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森とSixTONESが大興奮。結末は予測不能の展開に――!?
◎韓国式カラオケで熱唱バトルが勃発!?
あの名曲「DESIRE -情熱-」を、あるメンバーがまさかの熱唱。その歌声はいったい誰なのか？ 突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がり。
■番組情報
日本テレビ系『Golden SixTONES』
06/28（日）21:00～21:54
出演：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾/「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）
ゲスト： 中森明菜
■関連リンク
『Golden SixTONES』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/sixtones/