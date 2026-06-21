女優の星野真里（44）が今年の日本テレビ「24時間テレビ」（8月29、30日）でチャリティーランナーを務めることが21日、発表された。子役時代からCMやドラマに多数出演。TBS「3年B組 金八先生」シリーズでは武田鉄矢が演じた金八の娘役で知られた。

中学校受験では青山学院に合格。大学まで進み、大学の先輩だった元TBSアナウンサーで現在東京都議の高野貴裕氏（46）と9年の交際を経て2011年に結婚した。ママになった現在もさまざまな役柄が演じられる女優として引っ張りだこ。芸能関係者は「非常に聡明な人。演技が上手なのはもちろんだが、柔らかい人柄も仕事が絶えない理由の一つ」と語る。

一方で「極度のあがり症」といい、過去にバラエティー番組で、小声でたどたどしく話す姿が明石家さんまの目に留まり、さんまの司会の番組を中心に番組に呼ばれることも多く、お茶目な一面もお茶の間に好かれた。

長年多忙な日々を送っているが、体を動かすことは好きで独身時代の08年にホノルルマラソンを4時間24分36秒で完走した実績もある。

15年7月30日に長女ふうかさん（10）を出産。24年9月、ふうかさんが筋肉に先天的な異常があり筋力低下が起こる国の指定難病「先天性ミオパチー」の一種の「中心核ミオパチー」であることを公表。高野氏と夫婦で社会福祉士の資格を取得し、ふうかさんとの日々で感じたことを生かした活動も行っている。