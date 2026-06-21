読売新聞社は１９〜２１日、全国世論調査を実施した。

皇室典範に関する与野党の議論を十分だったと「思う」は３９％で、「思わない」の４０％と拮抗（きっこう）した。高市内閣の支持率は５ポイント上昇し６９％（前回５月２２〜２４日調査６４％）。政府と与野党による実務者会議で消費税率の引き下げ案が示されたことや、米国とイランの戦闘終結宣言などが影響したとみられる。不支持率は２１％（同２７％）。

皇族数の確保のため、女性皇族が結婚後も皇室に残ることに「賛成」は７５％（同７５％）で、「反対」１３％（同１４％）を大きく上回った。戦後に皇室を離れた旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎え入れることに「賛成」は４６％（同４９％）、「反対」は３６％（同３７％）となり、賛否は引き続き拮抗した。

養子として皇室に迎えた旧宮家の男系男子の子孫が皇位継承権を持つことについても「賛成」４７％、「反対」３６％で賛否は割れた。

政党支持率は自民党が３９％（同３５％）、国民民主党５％（同４％）、参政党４％（同３％）、日本維新の会３％（同４％）などと続いた。無党派層は３３％（同３８％）だった。