NNNと読売新聞が行った今月の世論調査で、消費税を「実質ゼロ」とする案について、およそ半数が「賛成」と答えました。

世論調査で高市内閣の支持率は、前回、先月の調査から5ポイント上がって69％、「支持しない」は21％でした。

飲食料品の消費税を来年4月から2年間、1％とし、1％分を中低所得者に支給して、消費税を「実質ゼロ」とする案については、「賛成」が52％、「反対」が38％でした。

また、イラン情勢を踏まえ、中東に海上自衛隊を派遣することに、「賛成」が40％、「反対」が48％と、今年3月に比べて、「反対」が19ポイント下がり、半数を下回りました。

皇族の数を確保するため、女性皇族が結婚後も皇室に残ることについては、「賛成」が75％だったのに対し、「反対」が13％でした。

また、戦後に皇室を離れた旧宮家の男系男子を、養子として皇室に迎えることには「賛成」が46％、「反対」が36％でした。

衆議院議員の定数削減について、与野党の協議会で1年以内に結論が出ない場合、自動的に比例のみ45議席減らす方針をめぐっては、「賛成」が67％でした。

政党支持率は、自民党が39％、連立を組む日本維新の会は3％でした。中道改革連合は2％、国民民主党は5％、参政党は4％、チームみらいは2％でした。

■NNN・読売新聞世論調査（6月19日から21日 全国有権者に電話調査）固定電話 409人 回答率55％携帯電話 622人 回答率28％合計1031人が回答