女優・グラビアアイドルの矢野ななか(20)が、15日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】オトナの雰囲気→子供っぽく大はしゃぎ！ベッドで“暴れる”矢野ななか

最近はテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」で「超面倒くさい女」キャラの“なち”としても話題。演技力も評価されており、テレビ東京系ドラマ「サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～」に出演するなどしていた。



自身のSNSではベッドの上でゴロゴロする姿、肩ひもなしのチューブトップタイプの衣装で自らほっぺをむにゅっとするラブリーショット、実際にお湯を張ったお風呂でまったりする様子など、リラックスした雰囲気のオフショット画像を掲載。「今回もとても楽しい撮影でした♡みなさまとまたご一緒できますように～!!」と現場の楽しさを伝えた。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。撮影時のBGMにM!LKの楽曲をかけていたそうで「爆裂愛してる」の時に撮った写真がお気に入りだという。衣装が普段の部屋着に近かったせいか「髪の感じも表情もすごく自然で。上がりの写真を見たらすごく良かったです」と語っていた。



同号は小貫莉奈が表紙＆巻頭を担当。吉田莉々加、谷田ラナ、由良朱合、木村絵里子、神宮寺ナオも登場している。



（よろず～ニュース編集部）