◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】森保一監督（５７）はチュニジア戦で、初戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）から先発を４人入れ替える采配で、４―０の大勝に導いた。先発起用した伊東純也（３３）＝ゲンク＝がゴール。負傷欠場したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の穴を埋め、鬼門だったＷ杯２戦目（１勝３分け３敗）で勝ち点３を獲得した。Ｗ杯で１試合４得点は日本代表史上最多。

らしさの詰まった一撃で、３３歳の伊東がチーム３点目を奪った。右のシャドーで先発した快足アタッカーは後半２４分、ＦＷ上田のポストプレーに抜け出すと、冷静にＧＫとの１対１を制した。これが自身のＷ杯初ゴールで、日本の通算３０点目となった。「前半からいいプレーができていた。得点も多く取れて、勝ててよかった」と大勝への貢献に安堵（あんど）の表情を浮かべた。本田圭佑が１８年ロシア大会セネガル戦でマークした３２歳のＷ杯最年長ゴール記録も更新した。

初戦のオランダ戦ではジョーカーとして交代１番手で起用され、右ＣＫから鎌田の同点弾を演出。この日は久保の左膝負傷による欠場を受けてスタメン出場すると、攻守両面で随所にスピードを発揮した。

チュニジアの突然の監督交代にも、かつてルナール監督が率いたサウジアラビアの映像を見て５バックの攻略をイメージ。「試合の入りから相手のやりたいことをやらせなかった」と、ギア全開のチームを引っ張った。

久保の状況次第では、今後も先発が見込まれる。伊東は「次も勝って、しっかり１次リーグを突破して次に向かいたいと思います」と気持ちを切り替えた。