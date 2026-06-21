女優の星野真里が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のチャリティーマラソンランナーを務めることが２１日、発表された。局は明言していないものの、近年、ランナーは番組がテーマとして扱う社会課題の「当事者」であることが人選の傾向となっている。

ランナーを務める星野は、国指定難病「先天性ミオパチー」を患う１０歳の娘を持つ。２４年にまな娘の病気を公表して以降、車いすや人工呼吸器をつけて生活している様子を発信するＳＮＳなどを開設し、暮らしぶりを夫で都議会議員の高野貴裕氏と発信してきた。

近年の番組の傾向から、星野は納得の人選ともいえる。過去にはその年の人気者や、「世界の果てまでイッテＱ！」など同局番組にレギュラー出演するなどゆかりのあるタレントらがランナーを務めるケースが多かった。

だが、２４年からはチャリティーの意義や、募金の用途をより明確化するために「目的別募金」を開設。同年はお笑いタレント・やす子、２５年はＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕がランナーを務め、それぞれ児童養護施設など子ども支援を目的としたマラソンを完走した。

やす子は、高校時代など一時期を児童養護施設で過ごしていた過去を、ランナー決定に際し初公表。横山は、家庭内の事情などにより弟が児童養護施設で暮らしていた経験を持つ。いずれも番組で取り扱う課題の「当事者」であることが、視聴者の共感や理解を深める形となり、２４年の「マラソン児童養護施設募金」は５億円、２５年の「マラソン子ども支援募金」は７億円超の募金が集まった。

この数年は、「チャリティーマラソンをやる意味」だけでなく、「その人が走る意味」がより求められるようになっていると感じる。星野は、娘との暮らしをきっかけに、社会福祉士の資格も取得しており「私が走ることで、どうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしい」と決意表明した。

星野の並々ならぬ思いや、酷暑の中で行われるマラソンへの対策も取材していきたい。（日本テレビ担当・奥津 友希乃）