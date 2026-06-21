◇パ・リーグ 楽天4―7ロッテ（2026年6月21日 ZOZOマリンスタジアム）

楽天の4番・マッカスカーが初回、中堅への大飛球を放った。2死二塁の場面で高々と上がった打球に対し、愛斗がジャンプしたが届かず、グラウンドに跳ね返ってくる間に二塁走者の佐藤が先制のホームイン。マッカスカーは三塁まで進み、来日初の三塁打となった。

しかし映像を確認すると、中堅フェンス上部にある黄色いラインを越え、黒い支柱のようなものに当たってから跳ね返っているように見えた。

グラウンドルールでは、黄色いラインを越えれば本塁打。試合後、報道陣から「リクエストという話にならなかったのか？」と聞かれた楽天・吉井新監督は「ならなかったです。本当に遠かったんで、ベンチからじゃ分からない。フェンスの一番上に当たったんだろうと思って」。

ただ、試合中に映像を見たチーム関係者からフェンスを越えていた可能性を指摘されたといい「だったら（最初に）言ってよと思うんですけど…」と苦笑いしながら話し、「やっぱり疑わしい時はちゃんと審判に確認した方がいいと思った」と続けた。

ネット上では「ホームランでしょ、あれ」「フェンスオーバーじゃないの？」「リクエストされなくてラッキーすぎる」などの声があった。仮に本塁打なら先制点は2点になっていた。