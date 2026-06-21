◾️本田さんとの解説「準備しかないと」

◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)

この試合、実況を務めた日本テレビ・山本紘之アナウンサーは、コンビを組んだ元日本代表・本田圭佑選手の解説について、「本田さんからどのような解説がくるのか、どんな“キラーパス”がくるのかドキドキしながらやっていた」、「気が気ではなかった」と明かしました。

「その不安を解消できるのは、準備しかないと思っていた」という山本アナウンサー。

「放送席に座った時には、目の前のプレーをしっかりと追うこと、そして本田さんの話したことをしっかり聞くこと。そこに徹しただけでした。本当に本田さんのおかげです」、「自分はとにかく実況アナウンサーとして、やるべきことをやって準備をしたと、そこに尽きます」と実況を終えたばかりの胸中を語りました。

◾️実況アナ目線で見た“試合のMVP“

試合後、解説の本田さんはこの試合のMVPとして、鎌田大地選手、上田綺世選手、佐野海舟選手の3人の名前をあげました。

それについて、山本アナウンサー自身もMVPとして「鎌田選手」の名前を挙げました。

鎌田選手はこれまで、本来はボランチ（守備的なMF）の位置が本人も一番やりやすいと話していましたが、山本アナウンサーは、「今回（久保建英選手の欠場など）不測の事態があって、シャドーに入った鎌田選手が、その役割をずっとやっていたのかな、というような働きぶりだった」「大きな先制点をあげたということ。これが全てだったのではないか」と振り返りました。