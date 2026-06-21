女優の星野真里が、「２４時間テレビ」のチャリティーマラソンランナーをつとめることが２１日、日本テレビ系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ（ゴールデン ストーンズ）」（日曜・午後９時）で発表された

ランナーに決まった星野は現在４４歳。７歳頃から「星野真理」名義での子役として活動を経て、ＮＨＫ連続テレビ小説「春よ、来い」（１９９５年）への出演などで本格的に女優としての活動を開始。９５年の連続ドラマ「３年Ｂ組金八先生」第４シリーズに武田鉄矢演じる金八先生の娘・坂本乙女役でレギュラー出演。２００１年には連続ドラマ「新・星の金貨」で、直前に降板した鈴木あみに代わって主演に抜てき、同番組の主題歌「ガラスの翼」でＣＤデビューも果たした。

０１年には飯島愛さんの自伝作の単発ドラマ「プラトニック・セックス」でも主演、０２年には連続ドラマ「人にやさしく」で体調不良で降板した加藤あいに代わってヒロイン役を務めた。０５年の「さよならみどりちゃん」で映画初主演。１０年には初エッセイ「星野真里の地味な生活」を出版し、連続ドラマ「ＳＯＩＬソイル」で主演。１１年には映画「デッドボール」で１６歳の少年役、映画「吉祥寺の朝日奈くん」ではヒロイン役を演じた。１４年には昼ドラマ「シンデレラデート」で主演、１５年には短編映画「もちつきラプソディ」で主演、２４年には「きみの継ぐ香りは」で約１０年ぶりに連続ドラマで主演した。

０８年１２月１４日に行われたホノルルマラソンに出場し、４時間２４分３６秒で完走した。

プライベートでは青学大文学部フランス文学科を卒業。１１年にかねてより交際していたＴＢＳアナウンサー（当時）の高野貴裕（現・東京都議会議員）と結婚。１５年７月３０日に第１子女児を出産した。２４年９月に小学３年生になった９歳長女が国指定の難病「先天性ミオパチー」であることを公表した。