女優の星野真里（４４）が、今年の日本テレビ系「２４時間テレビ４９―愛は地球を救う―」（８月２９、３０日）のマラソンランナーを務めることが２１日、明らかになった。同日放送の同局系「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」（日曜・後９時）内で発表された。

国指定難病「先天性ミオパチー」を患う１０歳の娘を持つ星野が、番組恒例のチャリティーマラソンに挑む。星野は、２０１１年に元ＴＢＳアナウンサーで現都議会議員の夫・高野貴裕氏（４６）と結婚。１５年に出産した長女・ふうかさんが、生まれつき筋組織に異常があり、全身の筋力が低下する病気であることを２４年に公表し、ＳＮＳで家族での暮らしを発信してきた。

昨年の同番組には親子で出演。ふうかさんが念願だった「友人とのお出かけ」をする企画に挑戦していた。星野は「娘は電動車いすや人工呼吸器を使いながら日々暮らしています。全ての子どもたちが分けられることなく、子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしいという願いを持つようになった」と、社会福祉や多様性をテーマとした番組にかねて共感していたことを明かす。

同番組は、２４年から「目的別募金」を開設。２４年はお笑いタレント・やす子、２５年はＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・横山裕がランナーを務め、それぞれ児童養護施設など子ども支援を目的としたマラソンを完走した。星野は「今回、私が走ることでどうすればもっと優しい世の中になるのかを考えるきっかけになればうれしいです」とマラソン挑戦に強い覚悟をのぞかせる。

歴代ランナーたちは、２日間で１００キロ前後を走っている。同局は、星野の走行距離について「練習を重ねて決定いたします」と現時点では未定であると説明。過去にホノルル・マラソンでフルマラソンの完走経験のある星野は「決して一人でゴールできるものではないと思っています。胸を張って走っている姿をお見せできるよう、精いっぱい準備をして当日を迎えたいと思います」と完走に向けて意気込んだ。