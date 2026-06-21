◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】森保一監督（５７）はチュニジア戦で、初戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）から先発を４人入れ替える采配で、４―０の大勝に導いた。約１年ぶりに左シャドー（１トップ後方）で起用したＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝がゴール。前半４分に決めた鎌田は同最速ゴールで、２００２年日韓大会の稲本潤一以来となる２戦連発となった。負傷欠場したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝の穴を埋め、鬼門だったＷ杯２戦目（１勝３分け３敗）で勝ち点３を獲得した。Ｗ杯で１試合４得点は日本代表史上最多。

至高の技術で、日本から約１万９００キロ離れたメキシコ・モンテレイのスタジアムを、ホームのような熱狂へと変えた。前半４分。左サイドを突破したＭＦ中村の低いクロスに、鎌田が飛び込んだ。相手ＤＦと競り合い、パスの軌道も遮られる中で左足のかかとを軽く合わせるバックヒールでネットを揺らした。駆けつけた日本サポーターだけでなく、地元のメキシカンも一瞬で魅了する代表史上２人目の２試合連続ゴールだった。

初戦のオランダ戦は攻守をつなぐボランチとしてフル稼働したが、この日は久保が負傷欠場。代わって２列目の左シャドー（１トップ後方）を託された。「今日はゴール前で危険な場所に入れるようにと考えていた。（南野）拓実君がいつもやっているようなことをできたらいいなと」。負傷でメンバー外となり、サポート役で帯同する南野のプレーを脳裏にイメージ。南野の十八番でもあるバックヒールを再現し、２０１８年ロシア大会初戦・コロンビア戦で前半６分に決めた香川真司のＰＫ弾を上回るＷ杯最速ゴールでゴールラッシュの口火を切った。

かつてはトップ下やシャドーなど「１０番」のポジションが主戦場だった。しかし、自身のスピード不足を認識している鎌田は欧州のトップレベルで生き残るため、一列後ろのボランチへと戦いの場を移した経緯がある。それでも「Ｗ杯のメンバーを見た時、１０番（の位置）で出ることもあると思っていた。タケ（久保）がケガをして、あるんじゃないかと」。チームの危機に、託された役割を担う覚悟はできていた。

ゴール後には、右手を耳元に当てる「電話パフォーマンス」を披露。所属するクリスタルパレスの同僚ＦＷエンケティアの定番セレブレーションであり、今季負傷に苦しんだ仲間への思いを込めたものだ。オランダ戦では、味方のシュートにわずかに頭で触れてネットを揺らした“鎌田の１ミリ”が話題を呼んだが「ラッキーだけで終わりたくなかった。２点目で、上書きできるようにと考えていた」。幸運に導かれたのが１点目なら、この２点目は文句なしに技術の結晶だった。（金川 誉）