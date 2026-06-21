「彼らは経験で勝った」コートジボワール指揮官、好勝負演じたドイツに敬意も「フェアプレーをしてほしかった」と苦言

「彼らは経験で勝った」コートジボワール指揮官、好勝負演じたドイツに敬意も「フェアプレーをしてほしかった」と苦言