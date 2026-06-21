中森明菜、約20年ぶり日テレバラエティー出演 SixTONES冠番組で韓国ロケ
歌手の中森明菜が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演することが21日、発表された。中森は、同局系バラエティーでは約20年ぶりの登場となり、韓国で収録を敢行した。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
番組初の海外ロケとなった今回は、SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。
また、スペシャルマッチも実現、「そらジローVSポロロ」という日韓の人気キャラクターによる50メートル走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森もSixTONESも大興奮する。
さらに、韓国式カラオケで熱唱バトルがぼっ発。名曲「DESIRE -情熱-」を“あるメンバー”が熱唱。その歌声はいったい誰なのか。突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がりする。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
番組初の海外ロケとなった今回は、SixTONESが韓国の地で、思いきり楽しみ尽くす。
また、スペシャルマッチも実現、「そらジローVSポロロ」という日韓の人気キャラクターによる50メートル走対決が開幕。それぞれのプライドをかけた一戦に、中森もSixTONESも大興奮する。
さらに、韓国式カラオケで熱唱バトルがぼっ発。名曲「DESIRE -情熱-」を“あるメンバー”が熱唱。その歌声はいったい誰なのか。突然のパフォーマンスに、中森も大盛り上がりする。