◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２阪神（２１日・横浜）

阪神・高橋は開幕から素晴らしい投球を続けている。ツーシーム、フォークを絶妙なところに投げて、淡々と凡打の山を築いていく。特に堅い守備を誇る二塁・中野との相性が抜群だ。初回無死一、二塁では佐野の二ゴロをいとも簡単にさばいて併殺を完成。８回の佐野の一、二塁間の打球を深い位置で処理した動きも圧巻だった。

阪神は守り勝つチームだけに、７回の福島の守備はいただけない。度会の打球を処理した後、確実に内野手に返球しておけば、何の問題もなかったが、悪送球で二塁進塁を許した。育成からはい上がってきて、足も打撃も魅力ある選手だ。ただ、優勝争いが本格化していくなかで、このようなミスが出ていては、首脳陣も使いにくい。本人も交代させられて悔しいだろうが、一つ一つ糧にしていくしかない。

交流戦では、６勝１２敗と大きく負け越したが、緻密（ちみつ）な野球ができるセ・リーグでは、阪神が頭一つ抜けている。クリーンアップを中心にコツコツと得点を重ねて、投手が最少失点でしのいでいく。藤川監督が口にする凡事徹底のスタイルを貫いていければ、また貯金を重ねていくことができるはずだ。（スポーツ報知評論家）