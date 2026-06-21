金田喜稔がチュニジア戦を斬る！「完全に佐野個人のセンスでピンチの芽を潰した。サッカーの奥深さが詰まったファインプレーだった」【Ｗ杯】
［北中米ワールドカップGS第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表はグループステージ第２節で、チュニジア代表と対戦。４分に鎌田大地が先制点を挙げると、31分に上田綺世、69分に伊東純也が追加点を挙げる。さらに83分、上田がダメ押し弾を決めて４−０で快勝した。
正直に言って、もう言うことがないくらいの完勝だったね。チュニジアは初戦でスウェーデンに１−５と大敗して、監督を代えたばかり。数日間で新たな戦術を植え付けるのは難しく、チームの状態は良くなかった。実際、今日の試合を見ても、チュニジアの明確な戦術は見えなかった。結果的に枠内シュートもゼロ。怖さは感じられなかった。
そんなチュニジアを相手に、日本は最高のスタートを切った。開始早々に中村敬斗の左からの折り返しに鎌田が左足のヒールで上手く合わせ、先制点を奪った。
２−２で引き分けた初戦のオランダ戦でも、鎌田は土壇場で同点ゴールを決めたよね。これで２戦連発だ。重要な場面で得点に絡めているのは、チームにとっても非常に大きいと思う。
幸先良く先制した日本。その後に試合の流れを大きく左右したかもしれないプレーがあった。７分のシーンだ。堂安律がボールをカットされると、チュニジアの見事なワンタッチパスに翻弄され、右サイドを崩されかけた。あと１本、パスが通っていれば、失点に繋がる状況が生まれる可能性があった。でも、相手のパスを佐野海舟が断ち切り、危機を脱した。
佐野のインターセプトは、相手のパサーの身体の向きや意図を瞬時に読み、パスコースを消したプレーだった。チームの戦術ではなく、完全に佐野個人のセンスでピンチの芽を潰した。サッカーの奥深さが詰まったファインプレーだったと思うよ。
そして、僕が特にオランダ戦とチュニジア戦を通じて感じたのは、堂安と中村の守備力だ。本来であれば、彼らの持ち味が出る場所は相手のペナルティエリア内だよね。だけど２人はアップダウンを繰り返して、守備にすごく貢献していた。攻撃で違いを見せられる堂安と中村があれだけ献身的に守備をやれば、チームの士気は当然上がるだろうね。
フォワードの上田が２得点したのも大きいと思う。特に１点目の45度くらいの角度からのシュートは、威力もスピードも凄かった。エースの彼が得点を挙げたことで、チームはさらに勢いに乗るだろう。
オランダ戦では途中出場ながら流れを変えた伊東が、チュニジア戦では先発の起用に応えて、チームの３点目を挙げたのも良かったね。
攻撃陣のそれぞれが、見事に結果を出している。今の日本代表は本当に上手く回っていると感じるよ。その背景には、中盤の田中碧やディフェンダーの冨安健洋など、後方の選手たちの貢献があると思っている。
田中はボランチの位置から質の高い縦パスを前線に供給し、攻撃のリズムを作っていた。上田が攻撃で活躍できたのも、田中の差し込むようなパスがあったからだ。
冨安はボールを持てば常にゴールに繋がるようなパスを狙っていた。守備ではチュニジアのキーマンの１人、ハンニバル・メジブリを完全に封じ込み、攻守に渡って格の違いを見せつけていた。
試合後の選手たちのインタビューを聞いていて、僕は非常に頼もしく感じた。選手全員が『自分たちは優勝を目ざしている』と言っていた。ワールドカップのような大舞台で、決勝トーナメント進出を決める前から、彼らの視線はすでにテッペンを見据えている。
この高いメンタリティやチームの規律は、過去の日本代表にはなかったかもしれない。また、南野拓実や三笘薫、遠藤航、そして初戦で負傷してチュニジア戦を欠場した久保建英が不在のなかでも、これだけの試合ができる層の厚さも素晴らしい。誰が試合に出てもパフォーマンスが落ちない安定感は、本当に心強いね。
日本代表はグループステージ第２節で、チュニジア代表と対戦。４分に鎌田大地が先制点を挙げると、31分に上田綺世、69分に伊東純也が追加点を挙げる。さらに83分、上田がダメ押し弾を決めて４−０で快勝した。
正直に言って、もう言うことがないくらいの完勝だったね。チュニジアは初戦でスウェーデンに１−５と大敗して、監督を代えたばかり。数日間で新たな戦術を植え付けるのは難しく、チームの状態は良くなかった。実際、今日の試合を見ても、チュニジアの明確な戦術は見えなかった。結果的に枠内シュートもゼロ。怖さは感じられなかった。
２−２で引き分けた初戦のオランダ戦でも、鎌田は土壇場で同点ゴールを決めたよね。これで２戦連発だ。重要な場面で得点に絡めているのは、チームにとっても非常に大きいと思う。
幸先良く先制した日本。その後に試合の流れを大きく左右したかもしれないプレーがあった。７分のシーンだ。堂安律がボールをカットされると、チュニジアの見事なワンタッチパスに翻弄され、右サイドを崩されかけた。あと１本、パスが通っていれば、失点に繋がる状況が生まれる可能性があった。でも、相手のパスを佐野海舟が断ち切り、危機を脱した。
佐野のインターセプトは、相手のパサーの身体の向きや意図を瞬時に読み、パスコースを消したプレーだった。チームの戦術ではなく、完全に佐野個人のセンスでピンチの芽を潰した。サッカーの奥深さが詰まったファインプレーだったと思うよ。
そして、僕が特にオランダ戦とチュニジア戦を通じて感じたのは、堂安と中村の守備力だ。本来であれば、彼らの持ち味が出る場所は相手のペナルティエリア内だよね。だけど２人はアップダウンを繰り返して、守備にすごく貢献していた。攻撃で違いを見せられる堂安と中村があれだけ献身的に守備をやれば、チームの士気は当然上がるだろうね。
フォワードの上田が２得点したのも大きいと思う。特に１点目の45度くらいの角度からのシュートは、威力もスピードも凄かった。エースの彼が得点を挙げたことで、チームはさらに勢いに乗るだろう。
オランダ戦では途中出場ながら流れを変えた伊東が、チュニジア戦では先発の起用に応えて、チームの３点目を挙げたのも良かったね。
攻撃陣のそれぞれが、見事に結果を出している。今の日本代表は本当に上手く回っていると感じるよ。その背景には、中盤の田中碧やディフェンダーの冨安健洋など、後方の選手たちの貢献があると思っている。
田中はボランチの位置から質の高い縦パスを前線に供給し、攻撃のリズムを作っていた。上田が攻撃で活躍できたのも、田中の差し込むようなパスがあったからだ。
冨安はボールを持てば常にゴールに繋がるようなパスを狙っていた。守備ではチュニジアのキーマンの１人、ハンニバル・メジブリを完全に封じ込み、攻守に渡って格の違いを見せつけていた。
試合後の選手たちのインタビューを聞いていて、僕は非常に頼もしく感じた。選手全員が『自分たちは優勝を目ざしている』と言っていた。ワールドカップのような大舞台で、決勝トーナメント進出を決める前から、彼らの視線はすでにテッペンを見据えている。
この高いメンタリティやチームの規律は、過去の日本代表にはなかったかもしれない。また、南野拓実や三笘薫、遠藤航、そして初戦で負傷してチュニジア戦を欠場した久保建英が不在のなかでも、これだけの試合ができる層の厚さも素晴らしい。誰が試合に出てもパフォーマンスが落ちない安定感は、本当に心強いね。