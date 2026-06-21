◇パ・リーグ 楽天4―7ロッテ（2026年6月21日 ZOZOマリンスタジアム）

楽天は8回に浅村の2点適時二塁打で同点に追い付くも、その裏に6番手の加治屋が山口に決勝2ランを被弾。

終盤に競り負けてチームは今季6度目の5連敗。借金は今季ワーストを更新する「19」となった。

17日に就任が発表された吉井新監督は、昨季まで指揮を執ったロッテを相手にZOZOマリンで2連敗。初白星はお預けとなった。

試合後、指揮官は「みんな良く頑張ってくれたと思います。特に野手陣ですよね。あとリリーフの若い選手たち。頑張ってくれました」と振り返った。

先発・藤井は初回に3失点。これで5試合連続で初回に失点する形となり、吉井新監督は2回から2番手・内をマウンドに送った。

1回で降板させた理由を「あまりにもちょっと、だらしなかったので。もう若手ということもないし、引っ張っていかなきゃいけない選手。チームのムードも悪くなってしまう。（1回での降板は）ちょっとかわいそうなことをしたなと思ったけど、思い切って代えました」と説明。

初回の失点は「先発投手は立ち上がりは難しいところがあるけど、初回の複数失点は絶対にダメ」と強調。ただ、藤井には「次回、もう一回（1軍で）投げてもらいます」とし「気持ちが揺れているんでしょうね。自分の力を出してくれたらいけるので」と期待した。