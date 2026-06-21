◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が、圧巻のパフォーマンスで日本のＷ杯１１試合ぶりの無失点に大きく貢献した。３バックの右で今大会初先発すると、相手の攻撃のキーマンＭＦメジブリを徹底マークして制圧。決死のシュートブロックだけでなく、セットプレーでは「あと１ミリ」でゴールに迫るなど、攻守で存在感を発揮。右膝手術を経て、たどり着いた２度目のＷ杯で世界基準のＤＦが躍動した。

危機を察知し、素早く相手のシュートコースに入った。３―０の後半３０分。エリア内で味方がかわされてピンチを迎えるも、最後は冨安がエリア内で滑り込みながら決死のシュートブロック。後半３３分に交代するまで圧巻のパフォーマンスを見せ「チームのためにプレーしているので、それが結果として勝ちにつながった」。１４年ブラジルＷ杯１次リーグ第２戦のギリシャ戦（０△０）以来、１１試合ぶりのＷ杯無失点に導いた。

別格だった。対人守備では、相手の攻撃のキーマンＭＦメジブリを徹底マーク。ボールを持てば、時に持ち場を離れてまでつぶしにいき、完璧なまでに制圧した。空中戦、対人守備でも強さを示しただけではなく、「できる限り前選択をするのは意識した」と、前線へのパスの配給でも攻撃のリズムをつくった。戦術の幅を広げた。「多少のミスはありましたけど、Ｗ杯は自分一人でやっているものでもないですし、常にポジティブにプレーできた」。前半のセットプレーでは味方シュートを詰めにいき、ゴールまで“あと１ミリ”に迫った。攻守での存在感は圧倒的だった。

２３年から３度手術するなど右膝の度重なる負傷でアーセナルを退団し、半年間の空白を経て昨年１２月にアヤックスに加入。移籍後も９０分間のフル出場の機会がなく、その状態は不安視されていたが、不安を吹き飛ばす大復活。「ここにいて日本代表の一員としてサッカーできてることが当たり前じゃないと思っていますし、大変な道のりではありましたけど、ここにいるのが当たり前じゃないって自分に言い聞かせながら（プレーしている）」。決勝Ｔ以降の戦いを見据えても、大きな戦力の帰還だ。

それでも、自身は「ここにいるだけではダメ。日本の優勝という目標のために、ピッチ上でもっともっと自分の良さを出して勝利に貢献したい」と引き締まった表情を崩さす。第３戦のスウェーデン戦、決勝Ｔ以降の戦いへ、世界基準のＤＦが視線を上げた。（後藤 亮太）