◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人の船迫大雅投手が６回２死一、二塁から登板し、わずか３球で火消しに成功した。

この日は父の日。「いつもテレビで見てくれている。父の日だったので、頑張っている姿を見せたかった。いつも以上に頑張ろうという気持ちでした」と一、二塁のピンチからマウンドに上がると、迎えたサノーを１３２キロのスライダーで三ゴロ。「力みすぎてボールが甘くなってしまった」と反省も忘れなかったが、父・裕さんへの日頃の感謝の気持ちを投球で示した。

３点リードだった８回からは大勢が登板するも、味方の失策も絡んで一挙４失点。ベンチで落ち込む右腕のもとへそっと歩み寄った。「同じ中継ぎとして、打たれるつらさはすごく分かる。大勢が落ち込んでいる姿を見て、『大丈夫だぞ』というような言葉を掛けました」。試合終了までそばに居続け、優しく寄り添った。

ここまで２２登板と、リリーフとして重要な役割を果たし続けている背番号５８。「技術的な部分を修正して次戦に臨みたい」と、次なる勝負を見据えた。